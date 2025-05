Auricchio quer ‘papo aberto e franco’ com seguidores do Instagram

O ex-prefeito de São Caetano José Auricchio Júnior (PSD), diferentemente do seu jeito introspectivo e seco, resolveu mudar um pouco seu perfil de homem rude. Com sorriso no rosto e fala simples, segurando o próprio celular e sem apoio de equipe de marketing, o pessedista abre no Instagram possibilidade de interação. “A pedidos eu vou abrir aqui uma caixinha de perguntas para vocês trazerem as dúvidas que quiserem sobre saúde, minha vida pessoal. Um papo aberto, franco e gostoso.”