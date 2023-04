Roteiro pelo norte da Espanha – Gaudí, Compostela e mais

Paulo Basso Jr.

O norte da Espanha é uma região repleta de boas surpresas para os viajantes. Um roteiro por lá pode incluir experiências como provar bons vinhos no País Basco, visitar obras de Gaudí, ir a praias e peregrinar até a mítica cidade de Santiago de Compostela.

Dá para fazer o roteiro de carro, o que é bastante recomendável (use este comparador online para encontrar boas ofertas), ou até mesmo cruzar o norte da Espanha de trem. Confira as principais atrações pelo caminho, que abaixo eu apresentarei em detalhes:

Roteiro no Norte da Espanha

Mapa do norte da Espanha: roteiro passa por diversas cidades históricas

De Zaragoza até Vigo, o roteiro pelo Norte da Espanha passa por diversos lugares simbólicos do Caminho de Santiago mais famoso (existem vários deles), que parte da França e descortina a região.

Veja o que fazer em cada uma das principais cidades do trajeto.

Zaragoza

De Madri parte um trem AVE, o mais rápido da Espanha, para Zaragoza, já no norte do país. A cidade conta diversos pontos de interesse e serve de aperitivo para quem deseja se render à deliciosa gastronomia espanhola.Um dos destaques de Zaragoza é a área construída para a Exposição Internacional de 2008. O local tem um paisagismo futurista e reúne diversos pavilhões, como o de Aragón e o de España. Há ainda pontes, esculturas e a linda Torre del Agua, erguida junto ao belo Parque del Agua.

Basílica de Nossa Senhora do Pilar

Paulo Basso Jr. Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Zaragoza

A principal atração de Zaragoza, no entanto, é a Basílica de Nossa Senhora do Pilar.

Com arquitetura imponente e cúpulas pintadas de verde, amarelo, azul e branco, que curiosamente lembram a bandeira do Brasil, o local atrai peregrinos que desejam se ajoelhar e tocar na parte de trás da imagem da padroeira das nações hispânicas (apenas crianças pequenas podem beijar e tocar na parte da frente da santa).

A basílica guarda ainda duas obras de Francisco de Goya, um dos maiores pintores da Espanha.

Outra igreja importante que merece ser visitada na região é a Catedral del Salvador, que tem arquitetura belíssima.

Palácio da Aljafería

Paulo Basso Jr. Palácio da Aljafería, em Zaragoza

Antes de seguir viagem pelo norte da Espanha, passe pelo Palácio da Aljafería. Parecida com um castelo, a edificação serviu como residência real espanhola e conta com diversos motivos mouros, herança da época em que os mulçumanos dominaram a Península Ibérica.

La Rioja, no País Basco

Paulo Basso Jr, Fachada da Marqués de Riscal, em Rioja

A experiência gourmet do roteiro espanhol tem um dos seus auges no segundo dia de viagem, durante a visita guiada à região de La Rioja, onde são produzidos alguns dos melhores vinhos espanhóis.

Por lá, despontam algumas vinícolas-design, como a Marqués de Riscal, situada em uma área repleta de parreiras deslumbrantes em pleno País Basco, um dos destinos enogastronômicos mais venerados do mundo.

Marqués de Riscal

Paulo Basso Jr. Marqués de Riscal, em La Rioja

Durante o tour pela Marqués de Riscal é difícil saber o que impressiona mais: a qualidade das apresentações a respeito da produção do vinho local, os armazéns com barris perfeitamente organizados ou o arrojado hotel construído em meio a vinícola, cujo projeto é assinado pelo canadense Frank O. Gehry, o mesmo do Museu Guggenheim de Bilbao.

E olha que ainda há uma quarta opção: os vinhos tintos e brancos servidos ao fim do passeio em uma varanda com vista para os vilarejos locais, todos eles cercados por belíssimas parreiras.

Burgos

O roteiro pelo norte da Espanha de trem ou carro pode seguir então para Burgos. A entrada na cidade, situada na província de Castela-León, se dá de modo triunfal, ao atravessar o Arco de Santa Maria, o portão mais majestoso que sobrou do antigo muro medieval que cercava a região.

Catedral de Burgos

Paulo Basso Jr. Catedral de Burgos

Alguns passos adiante está a terceira maior catedral da Espanha, atrás apenas das de Sevilha e Toledo. Erguida em estilo gótico, a Catedral de Burgos tem altares suntuosos e foi declarada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade em 1984.

Caminho de Santiago

Em frente à igreja é comum avistar peregrinos que seguem a pé para Santiago de Compostela, com mochilas nas costas e bastão de apoio para facilitar a caminhada. Isso porque Burgos é um dos principais pontos do trajeto francês, o mais famoso entre os que seguem para a histórica cidade da Galícia.

Atapuerca

Paulo Basso Jr. Sítio histórico de Atapuerca

Burgos também serve de apoio para quem deseja visitar um sítio histórico que retrata uma peregrinação muito, mas muito mais antiga que a de Compostela pelo norte da Espanha. Trata-se de Atapuerca, uma das áreas arqueológicas mais importantes do mundo.

Por conta da construção de uma linha de trem que, anos atrás, cortaria a serra situada a 15 km de Burgos, ali se descobriu os restos humanos mais antigos da Europa e o maior depósito de fósseis humanos da história.

Durante o tour pelo local, especialistas contam um pouco sobre a evolução da espécie nos últimos 900 mil anos.

Astorga

Paulo Basso Jr. Detalhe da Catedral de Astorga

Astorga, outro destino que vale ser visitado por um roteiro pelo norte da Espanha, reúne duas das joias arquitetônicas mais fotogênicas do trajeto:: o Palácio Episcopal e a Catedral de Astorga.

Palácio Episcopal e a Catedral de Astorga

Paulo Basso Jr. Palacio Episcopal de Astorga

Localizadas uma de frente para outra, a enorme catedral de estilo gótico e barroco da cidade e o Palácio Episcopal, que mais parece um castelo de contos de fadas cercado por um lindo jardim, são os símbolos de Astorga.

A catedral serve de refúgio para muitos peregrinos que seguem para Santiago de Compostela. O palácio, por sua vez, é uma das três únicas edificações construídas por Antoni Gaudí fora de Barcelona.

Feira às terças

Paulo Basso Jr. Churros salgados na feira de Astorga

Todas as terças-feiras há uma feira no centro de Astorga. Nela é possível comprar roupas, lenços e sapatos baratos, além de provar deliciosos churros salgados.

Símbolos dos peregrinos

Paulo Basso Jr. Estátua do Peregrino, em Astorga

Andando por Astorga, é fácil se deparar também com albergues, esculturas que simbolizam a peregrinação a Santiago de Compostela, placas da concha de vieira que simboliza o caminho e, claro, peregrinos, já que a cidade está na confluência de dois dos mais importantes caminhos de Santiago: o francês e a Via de la Plata, que tem início em Sevilha, no sul da Espanha.

Ponferrada

Paulo Basso Jr. Mulheres vestidas de templários, no Castillo de Ponferrada

Astorga está ligada a 1h30 de trem pelo norte da Espanha com a linda cidade de Ponferrada.

Castillo de Ponferrada

Paulo Basso Jr. Castillo de Ponferrada

O principal ponto de interesse local é o Castelo de Ponferrada, uma edificação templária do século 11. Mais do que visitar o castelo, é possível almoçar dentro dele.

Algumas vezes, a recepção se dá em alto estilo: dos dois lados da ponte que dá acesso à construção milenar, filas de mulheres vestidas com capas e bandeiras brancas bordadas com cruzes vermelhas saúdam os convidados.

Já em uma sala do interior do castelo, aberta apenas em ocasiões especiais, é possível saborear saladas, porções de polvo temperadas com páprica e carne de porco, além de vinhos muito bem selecionados.

Las Médulas

Paulo Basso Jr. Las Médulas, no norte da Espanha

Las Médulas é uma área nos arredores de Ponferrada que corresponde ao que restou de uma antiga exploração de ouro pelos romanos que dominaram a região.

O parque, ao qual se chega de ônibus, é pontuado por túneis, cavernas e pedaços rochosos escarpados de uma antiga montanha que foi detonada pela ação do homem.

O resultado, apesar de não ter sido uma obra da natureza, é belíssimo, sobretudo no fim da tarde, quando as rochas ganham tons alaranjados.

Também parte dos caminhos de Santiago, Las Médulas são o cenário perfeito para meditar ao final do dia antes de seguir viagem rumo a um dos pontos mais desejados do norte da Espanha: Santiago de Compostela.

Corunha

Paulo Basso Jr. Mirante da Torre de Hércules, na Corunha

Uma vez na Galícia, vale a pena visitar Corunha. A cidade tem belas praias, onde as espanholas fazem topless, bem como feiras medievais realizadas durante o verão, uma praça histórica cercada de cafés, chamada Maria Pita, e a Torre de Hércules, do século 2º, o farol romano mais antigo que continua em pé no mundo.

Santiago de Compostela

Paulo Basso Jr. Imagem da concha espalhada pelo Caminho de Santiago no norte da Espanha

Entre os inúmeros mistérios que rondam as míticas rotas que, desde o século 9º, levam multidões de peregrinos a Santiago de Compostela, cidade situada na Galícia, ao norte da Espanha, a história mais aceita a respeito da concha de vieira, o principal símbolo do trajeto, é uma das que mais despertam curiosidade.

Reza a lenda que os sulcos que se formam no casco e partem rumo ao centro do molusco típico da região indicam que, de uma forma ou de outra, “todos os caminhos levam a Santiago”.

História

Paulo Basso Jr. Catedral de Santiago de Compostela

A cidade de Santiago de Compostela foi fundada no século 9º, quando o suposto túmulo de São Tiago Maior, um dos apóstolos de Jesus Cristo, teria sido encontrado na região. A partir de então, o local se transformou em um dos maiores centros de peregrinação o mundo, atrás apenas de Roma, na Itália, e Jerusalém, em Israel.

Diário de um Mago

Desde que a Catedral de Santiago de Compostela foi erguida nos séculos 11 e 12 para guardar as relíquias de São Tiago, o número de pessoas que se dirigem para a cidade aumentou progressivamente, chegando a alguns milhares nas décadas de 1970 e 1980. Porém, foi com a popularização do livro O Diário de um Mago, de Paulo Coelho, que o caminho explodiu. Assim, desde o início dos anos 1990, cerca de 200 mil peregrinos passaram a ir para lá todos os ano.

Obradóiro

Divulgação Restaurante no Parador dos Reis Católicos

O Obradóiro é a praça que guarda a Catedral de Santiago de Compostela. No dia 25 de julho, o local fica lotado de peregrinos, viajantes comuns e nativos ávidos por assistir a um espetáculo grandioso de fogos e luzes que é realizado em torno da catedral.

A praça também serve de palco para o Parador dos Reis Católicos, prédio que fica em frente à catedral e foi usado historicamente como centro de hospitalidade dos peregrinos antes de se transformar em um hotel cinco estrelas. É um excelente lugar para se hospedar na região.

Catedral de Santiago de Compostela

Paulo Basso Jr. Altar da Catedral de Santiago de Compostela

Diante da monumental Catedral de Santiago de Compostela parece realmente emanar uma energia diferente, bastante positiva, que parece ser ainda mais contagiante dentro da igreja.

Um dos destaques é Pórtico da Glória, a obra em que os peregrinos costumavam tocar para celebrar o cumprimento do trajeto – hoje, o portal, que ficou célebre por ser um dos primeiros da história a ter a presença de santos sorrindo, está cercado por grades e não pode ser tocado.

No altar, desponta outro símbolo da catedral: o botafumeiro, uma espécie de defumador de 1m60 que, em ocasiões especiais, é erguido por oito pessoas e balançado por toda a igreja de modo a soltar muita fumaça. Diz a lenda que o rito foi criado para diminuir o mau cheiro provocado pelo odor corporal dos peregrinos que chegavam ao local após caminhar por dias.

Na parte de trás do altar, é comum ver peregrinos abraçando a estátua de São Tiago. É ali que fica também a urna que corresponde ao suposto túmulo do apóstolo. Independentemente de fé ou religião, a cena é comovente e revela toda a compensação pelo esforço de se chegar até lá.

Outras atrações de Santiago de Compostela

Do lado de fora da igreja, Santiago de Compostela tem ainda mais a oferecer. É uma delícia caminhar pelas praças e ruas medievais da cidade, todas elas construídas de modo a direcionar as pessoas à catedral e permitir que, de longe, se aviste suas enormes torres.

Na Calle Franco, repleta de restaurantes, tabernas e lojas que vendem toda sorte de conchas, é possível visitar um dos claustros que hoje pertence à universidade local, uma das maiores da Espanha.

É pelo fato de reunir muitos jovens universitários e viajantes, inclusive, que Santiago de Compostela vive em clima de animação constante e celebra diversas festas.

Rias da Galícia

Paulo Basso Jr. Passeio de barco em Vilagarcía de Arousa

A partir de Santiago de Compostela é possível seguir para o litoral ad Espanha, onde dá para fazer passeios de barco em Vilagarcía de Arousa. As embarcações geralmente ancoram ao lado de viveiros de mariscos, onde é possível prová-los frescos e dar comida no bico de gaivotas.

Paulo Basso Jr. Igreja em Pontevedra, na Galícia

Vilagarcía de Arousa fica em meio a uma das formações geográficas caraterísticas da região, as rias, oriundas de uma foz de rio que invade a costa e dá corpo a braços de água que permeiam vales submergidos.

O visual é semelhante ao dos fiordes e salta aos olhos nos arredores de Pontevedra, O Grove e Sanxenxo, alguns dos destinos litorâneos de férias prediletos dos espanhóis.

Paulo Basso Jr. A simpática vila de Cambados

Com tempo, vale a pena ainda visitar Cambados, uma pequena vila praiana da Galícia, onde é possível visitar lojinhas e comprar o vinho branco típico da região, o Alvarinho.

Vigo

Paulo Basso Jr. Marina de Vigo, no norte da Espanha

Pelo norte da Espanha de trem ou carro dá para chegar também a Vigo, cidade industrial marcada por uma marina que permite agradáveis passeios à beira-mar e pela histórica La Piedra, uma rua recheada de restaurantes que servem ostras. É um ótimo lugar para fechar a viagem com estilo.

Quando planejamos nossas viagens para o norte da Espanha ou outros países da Europa, deixamos tudo pronto antes mesmo de sair do Brasil, a fim de evitarmos contratempos e problemas com outros idiomas e costumes.

Com as ferramentas certas, que confiamos a ponto de torná-las nossas parceiras, compramos passagens aéreas mais baratas, alugamos carros com antecedência e reservamos hotéis. De quebra, organizamos todos os passeios, transfers e ingressos para eventos com mais segurança e pagando menos.

Para quem vai à Europa, vale lembrar ainda que é obrigatório fazer um seguro viagem e é uma excelente ideia comprar um chip de viagem internacional. Dessa forma, você viaja com tudo regularizado e, como se não bastasse, tem acesso à internet em todos os países da região, mesmo fora do hotel.

Reserva de hotéis na Espanha

A oferta de hotéis na Espanha é ampla e vai desde campings, pousadas e bed and breakfasts até resorts luxuosos. No Booking.com, dá para ver preços, fotos e, o principal, a opinião de pessoas que já ficaram no estabelecimento. A partir daí, fazemos reservas antecipadas com poucos cliques e só temos o valor descontado do cartão de crédito quando chegamos ao destino, o que torna tudo muito mais fácil.

Clique aqui para pesquisar e reservar hotéis na Espanha.

Seguro viagem Espanha

Seguro viagem é obrigatório em quase todos os países da Europa, como a Espanha. A dica é consultar as principais operadoras no site Seguros Promo, que analisa de uma vez as melhores opções do mercado e retorna com os preços mais atraentes. Na hora de fechar o seguro viagem para a Europa, vai aqui uma dica e tanto para os leitores do Rota de Férias: use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem Espanha.

Chip viagem internacional

Com um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone, sua viagem para a Europa ficará muito melhor. No Velho Continente, gostamos de usar o chip da America Chip, que permite pular de um país para o outro numa boa, muitas vezes sem sequer precisar ajudar qualquer tipo de configuração.

Clique aqui para comprar seu chip viagem Espanha.

Passagem aérea para a Espanha

Quando pesquisamos passagens aéreas para a Europa, usamos o site Skyscanner. Motivos para isso não faltam. Para começar, ele analisa as principais companhias aéreas de uma vez e apresenta na tela os melhores valores. Além disso, dá para procurar por tempo de voo, conexão, analisar os preços mais baixos em um determinado período e até receber alertas caso novas ofertas apareçam.

Clique aqui para reservar e comprar passagens mais baratas para a Espanha.

Aluguel de carro na Espanha

Assim como ocorre no Brasil, a Espanha conta com muitas empresas para alugar carro. Em vez de pesquisar uma por uma, porém, use o site Mobility. Com uma única pesquisa, ele compara as melhores opções no Velho Continente e exibe na tela os valores mais em conta. Dá para selecionar o tipo do veículos, escolher o seguro, apontar o local exato de retirada, devolver em outra cidade e muito mais.

Clique aqui para pesquisar e alugar um carro na Espanha.

Tours, ingressos e transporte na Espanha

O site Clivitatis permite reservar tours, ingressos e transfers em diversos destinos da Europa, antes mesmo de você sair de casa, com toda a comodidade e segurança. Prático e visual, ele conta com ótimas ofertas.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers na Espanha.

