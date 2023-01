5 aplicativos de leitura que você deveria conhecer

Da Redação, com assessoria

Com o avanço da tecnologia, parte das pessoas optaram por ler livros online. Entre os motivos para essa mudança está a alta no preço dos modelos físicos. Outro fator é que na internet é possível encontrar títulos em formato PDF de maneira gratuita. Se você acabou adquirindo esse hábito, confira uma lista com cinco aplicativos de leitura para se ter na palma da mão.

1. Universo – Disponível para Android e iOS

Lançado recentemente no Brasil, o Universo é uma rede social para amantes de leitura. Foi desenvolvido para conectar toda a cadeia do mercado literário e trazer títulos com insights dos escritores. Também oferece a publicação de textos e seu compartilhamento durante todo o processo de criação por qualquer usuário.

Na prática, a plataforma permite contar uma história por meio de fotografias, quadrinhos, receitas culinárias com tradições de famílias ou uma novela com capítulos revelados semanalmente. O app contém ainda um destaque, que é o Top Ranking – uma lista dos conteúdos mais acessados pelos usuários.

2. Amazon Kindle – Disponível para Android e iOS

O Kindle é um dos aplicativos de leitura mais conhecidos do mercado. O programa para Android e iOS oferece uma grande variedade de formatos, como livros, revistas, quadrinhos e jornais. A interface é fácil de usar e organizar e você não precisa ter um aparelho da marca para usar. Há tanto opções de publicações gratuitas como pagas. Basta navegar para escolher seu livro.

3. Wattpad – Disponível para Android e iOS

Palco de fanfics e criações que se transformaram em filmes da Netflix, o Wattpad é um app para ler livros grátis. Alguns usuários realizam o upload de obras na plataforma, mas o destaque são criações de escritores pequenos – incluindo você. O leitor, por sua vez, é muito completo, com recursos para marcação de texto, compartilhamento de conteúdo e atenção especial à função para descoberta de novas obras.

4. Kobo Books – Disponível para Android e iOS

Este aplicativo conta com o recurso de salvar o progresso de sua leitura, além de opções para mudar as fontes e a cor de fundo das páginas. Também tem funcionalidades sociais. Por meio dele é possível se conectar com outros usuários para obter recomendações, sugestões, compartilhar citações e discutir livros. Ainda apresenta ferramentas de tradução, dicionário e até mesmo pesquisas de termos utilizados em um livro.

5. Ebook Reader – Disponível para Android e iOS

Dentre as funcionalidades deste aplicativo estão marcador de página e funções avançadas de organização para encontrar seus ebooks mais facilmente. Além disso, permite ler qualquer livro digital salvo na memória do seu dispositivo, desde que seja compatível com o programa. Quem o utiliza apenas como app de livro grátis poderá baixar clássicos da literatura mundial sem nenhum custo.