Aprenda a compartilhar sua localização em tempo real no WhatsApp

Bianca Bellucci

Do 33Giga



07/06/2022 | 13:55



Para quem busca maior segurança ao se locomover pela cidade, uma boa dica é com compartilhar sua localização em tempo real no WhatsApp. Assim, um contato ou grupo pode acompanhar seus passos pelo celular. Veja como utilizar a função no tutorial.

1. Abra a conversa do WhatsApp com quem você quer compartilhar a localização. Se tiver um Android, clique no ícone de um clip. Se for proprietário de um iOS, aperte o símbolo de adição (+).

2. Dê um toque em “Localização”.

3. Selecione “Localização em tempo real”.

4. Aperte “OK” para confirmar que você está ciente de que compartilhará sua localização em tempo real no WhatsApp.

5. Escolha por quanto tempo a localização será compartilhada (15 minutos, 1 hora ou 8 horas) e clique na seta para enviá-la.

6. Pronto! O contato verá sua localização em tempo real no WhatsApp. Para terminar o compartilhamento antes do tempo, pressione “Parar de compartilhar” no iOS ou “Encerrar” no Android.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja em capturas como compartilhar sua localização em tempo real no WhatsApp. O tutorial foi realizado em um modelo iOS, mas é semelhante em aparelhos Android: