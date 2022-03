O que fazer em Campos do Jordão fora do inverno – 7 atrações para curtir na cidade

Redação

Do Rota de Férias



25/03/2022 | 11:55



Para quem procura o que fazer em Campos do Jordão fora do inverno, a boa notícia é que a cidade no interior de São Paulo oferece atrações o ano inteiro. Nos meses mais quentes, vale a pena explorar a natureza do destino para fazer passeios ao ar livre e curtir o bairro de Capivari, que se mantém agitado.

Entre a lista de atividades sugeridas para quem viaja em família, casais e grupos de amigos estão:

Tomar um banho de cachoeira (Trilha da Cachoeira, Cachoeira Lenz ou Cachoeira da Celestina)

Andar de teleférico

Fazer o passeio de bonde

Ir à fábrica da cerveja Baden Baden

Tour em Capivari

Conhecer o projeto Mãostiqueiras

Deliciar-se no Pátio Paris Shopping Gourmet

O que fazer em Campos do Jordão fora do inverno

A fama de Campos do Jordão como destino turístico está mais relacionada ao inverno, uma vez que as características montanhosas da cidade são perfeitas para quem deseja curtir a estação mais fria do ano. Situada na Serra da Mantiqueira, a região tem influência cultural do centro da Europa, que se reflete, sobretudo, na arquitetura de estilo enxaimel e na gastronomia.

Há, no entanto, ótimas experiências disponíveis para quem procura o que fazer em Campos do Jordão fora do inverno. Veja algumas sugestões para montar seu roteiro na cidade.

Banho de cachoeira

As cachoeiras figuram entre as principais atrações naturais em Campos do Jordão e arredores. Algumas delas podem ser vistas na Trilha da Cachoeira, margeada por araucárias e uma série de três quedas d’água.

Outra opção é a Cachoeira Lenz, que fica dentro da propriedade da família Lenz César. É a mais longa e volumosa queda d’água de Campos do Jordão, com áreas que permitem banhos revigorosos.

Para quem estiver com o preparo físico em dia, vale a pena considerar também uma visita à Cachoeira da Celestina. Uma trilha de cinco horas leva até ela. São 8,5 km de subida, já que ela está a uma altura de 1.910 metros. Para os corajosos, é recomendado o acompanhamento de guias especializados.

Teleférico

Inaugurado em 1971, o teleférico de Campos do Jordão é o mais alto do país, chegando a mais de 1.500 metros de altura. O embarque ocorre no Parque do Capivari, de onde os cabos seguem até o topo do Morro do Elefante, num trajeto de 560 metros.

O passeio custa R$ 40 por pessoa. Dele, dá para apreciar a vista do Parque Estadual de Campos do Jordão e a paisagem do Morro do Elefante. É um passeio tranquilo e durante a parada no Morro do Elefante. Como não há tempo mínimo para o retorno, dá para permanecer no local para tirar fotos, apreciar a paisagem e até comprar lembrancinhas vendidas por artesãos locais.

Passeio de bonde

Uma das principais atrações de Campos do Jordão é o passeio de bonde. Ele faz o percurso entre a estação Emílio Ribas e a parada Portal. O trajeto é realizado em charmosos veículos vermelhos e amarelos, que já se tornaram uma das marcas registradas da cidade.

Visita à fábrica da cerveja Baden Baden

Divulgação Cerveja Baden Baden, uma das atrações de Campos do Jordão

A fábrica da Baden Baden, uma das primeiras cervejas artesanais do Brasil, desponta entre os pontos turísticos de Campos do Jordão. A cervejaria da serra oferece uma experiência guiada em que o visitante pode aprender mais a respeito dos quatro rótulos da marca: Cristal, uma pilsen sofisticada e com sabor equilibrado; Golden Ale, que combina canela e frutas vermelhas; IPA, de sabor intenso, com suco de maracujá na receita, e Witbier, cerveja de trigo com laranja e semente de coentro.

Durante a tour, de cerca de 50 minutos, também é possível conhecer o processo de produção das cervejas e sentir os aromas característicos dos ingredientes usados nos diferentes tipos de rótulos. Por fim, ocorre uma degustação. O passeio deve ser agendado com antecedência e custa R$ 50.

Tour em Capivari

O bairro Capivari é onde se concentra o agito de Campos do Jordão. O local conta com lojas, baladas e ótimos restaurantes, que servem desde fondue até carnes, massas e chocolate.

As ruas mais movimentadas da Vila Capivari são reservadas apenas a pedestres. Por isso, nos meses mais quentes do ano, é uma delícia passear por lá observando as vitrines.

Aproveite e confira aqui seis restaurantes em Campos do Jordão e arredores que esbanjam charme.

Projeto Mãostiqueiras

O projeto Mãostiqueiras nasceu quando Juliana Müller Bastos descobriu que a maior parte dos criadores de ovelhas da região fazia a tosquia anual de seus animais e jogava a lã fora, deixando de aproveitar essa valiosa fibra têxtil. O negócio funciona dentro do Parque da Lagoinha, onde são promovidas oficinas com lãs e são expostas ferramentas utilizadas para tratar, cardar, fiar e tingir a lã.

Com o objetivo de capacitar as pessoas da comunidade a trabalhar com o produto e criar produtos 100% naturais, há um comércio no qual é possível comprar as criações dos artesãos. Além disso, dá para conhecer todo o ciclo de lã em um tour monitorado, além de ver ovelhas. A entrada é gratuita e funciona de quarta à segunda, das 10 às 17h.

Pátio Paris Shopping Gourmet

O Pátio Paris Shopping Gourmet conta com uma praça gourmet, onde pode-se aproveitar ao ar livre as delícias da culinária típica de montanha. O local reúne diversos restaurantes, além de lojas distribuídas em meio a um grande jardim de inverno.

Por falar em boa comida, aproveite e confira aqui seis restaurantes em Campos do Jordão e arredores que esbanjam charme.

Onde ficar em Campos do Jordão

Na hora de preparar um roteiro com o que fazer em Campos do Jordão fora do inverno, é importante decidir onde você irá se hospedar na cidade. Há uma série de hotéis e pousadas para todos os gostos e bolsos. O Rota de Férias separou uma lista com ótimas opções, como o Grande Hotel Campos do Jordão, a Pousada Recanto dos Sonhos e o Hotel Toriba. Confira a lista completa aqui.

