POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro chegam ao mercado com câmera como destaque

03/03/2022 | 21:55



A POCO apresentou nesta segunda-feira (28) dois novos smartphones: o M4 Pro e o X4 Pro 5G. Os modelos já estão disponíveis para compra via AliExpress, com entrega para todo o Brasil. Conheça detalhes dos aparelhos.

POCO X4 Pro 5G

O POCO X4 Pro 5G é um celular intermediário que traz algumas especificações de top de linha. Uma delas é a tela. O aparelho conta com um visor AMOLED de 6,67 polegadas, resolução FullHD+, taxa de atualização de 120 Hz e de amostragem de 360 Hz.

O maior destaque, no entanto, fica para a câmera principal de 108 MP – a maior resolução já encontrada em um aparelho da POCO. O conjunto triplo ainda conta com uma lente ultrawide (8 MP) e uma macro (2 MP). A frontal, por sua vez, tem 16 MP. Para a produção de vídeos, é possível usar funções nativas como câmera lenta e caleidoscópio.

O último recurso que vale menção é o carregamento da bateria de 5.000 mAh. Com o acessório turbo de 67 W, é possível ter uma carga completa em até 45 minutos. Agora, se o usuário estiver com pressa, bastam 10 minutos na tomada para ter autonomia suficiente para sair de casa.

O POCO X4 Pro 5G está disponível em duas versões: 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento (preço sugerido de US$ 269) ou 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento (US$ 319). Clique aqui para adquiri-los via AliExpress.

POCO M4 Pro

O POCO M4 Pro é o primeiro smartphone com tela AMOLED na série M. O aparelho vem com display FullHD+ de 6,43 polegadas e taxa de atualização de 90 Hz. Outro recurso que chama atenção é a câmera principal de 64 MP – a maior já aplicada na linha. O modelo ainda apresenta 8 MP na ultrawide e 2 MP na macro, além de uma frontal com sensor de 16 MP.

Vale destacar também a bateria de 5.000 mAh, que entrega autonomia de até dois dias em uso moderado. Para o carregamento, o celular conta com um acessório de 33 W. Ele promete uma carga completa em, aproximadamente, uma hora.

O POCO M4 Pro está disponível em duas versões: 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento (preço sugerido de US$ 199) ou 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento (US$ 249). Clique aqui para comprá-los no AliExpress.