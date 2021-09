Bloqueio temporário do Nubank impede compras sem autorização

Bianca Bellucci

Do 33Giga



22/09/2021 | 11:48



Uma das funções disponível para quem tem o cartão de crédito roxinho é o bloqueio temporário do Nubank. Por meio do aplicativo, o usuário consegue “desativar” o meio de pagamento. Isto é, as compras só serão realizadas se o proprietário acessar o app e desbloqueá-lo manualmente. Assim, qualquer pedido feito enquanto o cartão está restrito não será aprovado – uma boa dica para evitar golpes e dor de cabeça caso as credenciais caiam nas mãos de criminosos.

Abaixo, você confere, passo a passo, como habilitar o bloqueio temporário do Nubank:

Abra o aplicativo do Nubank. Em seguida, dê um toque em “Meus cartões”. Acesse o cartão que você quer bloquear temporariamente. Clique no botão “Bloquear”. Novamente, aperte “Bloquear”. Digite a senha de quatro dígitos do seu cartão para confirmar a ação. Pronto! Agora, o cartão do Nubank só poderá ser usado após desbloqueá-lo via aplicativo. Para isso, faça o mesmo a partir do passo 1.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja em capturas como ativar o bloqueio temporário do Nubank. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos com sistema operacional Android: