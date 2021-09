Passo a passo: saiba como juntar arquivos PDF

Bianca Bellucci

08/09/2021 | 14:18



Uma das buscas recorrentes no Google é “como juntar arquivos PDF”. A dúvida para lá de comum, no entanto, pode ser resolvida de maneira simples. Com ajuda do site Smallpdf, é possível realizar o procedimento em apenas cinco etapas. Saiba como no tutorial abaixo.

Acesse o site Smallpdf. Desça a tela até encontrar o tópico “As ferramentas de PDF mais usadas”. Em seguida, dê um toque em “Juntar PDF”. Acesse “Escolher Arquivos”. Procure e selecione os documentos PDF que serão unidos. Clique em “Combinar arquivos” e, depois, em “Escolha a opção”. Na nova tela, pressione o botão “Juntar PDF!” Após alguns segundos, o Smallpdf entregará os arquivos PDF unidos. Aperte “Baixar” e o conteúdo já estará disponível em seu computador.

