WhatsApp: como recuperar mensagens apagadas com ajuda do backup

12/03/2021 | 14:48



Uma pesquisa frequente no Google é “como recuperar mensagem apagada no WhatsApp”. Apesar de não existir uma lixeira ou forma prática de resgatar o conteúdo, por padrão, o aplicativo oferece a opção de fazer backups de conversas. E esses armazenamentos podem, justamente, ajudar na hora do aperto – desde que estejam configurados para fazer salvamentos diários.

Para quem quiser se prevenir, a seguir, o 33Giga ensina a configurar o WhatsApp para fazer backups diariamente e também como recuperar as mensagens com ajuda do armazenamento. Confira!

Como fazer backup do WhatsApp no Android

1. Abra o WhatsApp em seu celular. Depois, dê um toque nos três pontinhos.

2. Selecione “Configurações”.

3. Vá até “Conversas”.

4. Clique em “Backup de conversas”.

5. Aperte “Fazer backup no Google Drive”.

6. Escolha “Diariamente” como a periodicidade para fazer o aplicativo realizar o backup.

Como fazer backup do WhatsApp no iOS

1. No menu inferior do WhatsApp, mude para “Configurações” e acesse “Conversas”.

2. Dê um toque em “Backup de conversas”.

3. Clique em “Backup automático”.

4. Selecione “Diariamente”. Assim, o WhatsApp realizará o backup das conversas com maior frequência.

Recuperar mensagens com o backup do WhatsApp

Com o backup do WhatsApp selecionado para ser feito diariamente, o usuário passa a ter maior chance de recuperar mensagens apagadas acidentalmente. Isso significa que praticamente qualquer conteúdo pode ser recuperado se não tiver sido excluído no período de 24 horas após o último salvamento.

Para usar o backup e recuperar mensagens, o procedimento é o mesmo para aparelhos Android e iOS. É necessário desinstalar o WhatsApp e instalá-lo novamente no celular. Depois de configurar o número de telefone, aperte a opção de restaurar backup. Assim, será possível ter acesso a todo o conteúdo salvo no último armazenamento feito pelo aplicativo.

