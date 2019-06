Android: 5 aplicativos para controlar finanças

Marcella Blass



É muito comum perder o controle das contas e dos gastos. Se está sobrando muito mês no seu salário ou você está querendo economizar para atingir uma meta, a dica é apostar em aplicativos específicos para começar a controlar as finanças. Abaixo, confira algumas opções de apps que vão te dar um panorama geral de tudo o que você recebe, gasta e investe – fato que pode te ajudar a conseguir (e aprender a) economizar mais.

Minhas Despesas

Baixe aqui

Esse aplicativo para controlar finanças permite que você lance suas despesas ao longo do mês e acompanhe os gastos em detalhes. Com ele, é possível ter um registro detalhado com descrição, valor e data de vencimento de contas (fixas e parceladas). Dessa forma, fica mais fácil controlar os gastos mensais atuais e futuros e correr menos risco de atrasar pagamentos – e ter que arcar com os juros!

Wisecash – Controle Financeiro Pessoal

Baixe aqui

Focado em uso prático, o aplicativo te ajuda a controlar as finanças com o objetivo de poupar e alcançar metas. O app se propõe a auxiliar o usuário a compreender para onde vai o dinheiro e, a partir disso, conseguir guardar uma graninha boa no fim do mês. Na prática, é possível adicionar todos os ganhos e gastos para observar o resumo disso tudo em forma de gráficos explicativos.

Gastos Diários 3: Finanças pessoais

Baixe aqui

A proposta do app é registrar a movimentação financeira do usuário por datas e criar relatórios. Aqui, também é possível organizar os gastos de 5 maneiras (diária, semanal, quinzenal, mensal e anual), agendar despesas recorrentes e fixas, e criar uma senha para proteger as informações fornecidas.

Money Lover – Gestor de Despesas, Orçamento e Bill

Baixe aqui

Com o aplicativo é possível gerir despesas, criar um orçamento ou só focar no controle de faturas e poupanças. Para quem quer guardar dinheiro, dá para criar objetivos específicos de poupança. Já para quem deseja controlar melhor as finanças o app oferece um panorama geral de todas as movimentações financeiras para saber onde você está gastando demais e onde pode cortar gastos.

Gerenciador Financeiro Mobills

Baixe aqui

Aqui, todas as receitas e despesas são categorizadas e apresentadas em forma de gráfico e relatórios que vão te ajudar a controlar finanças com mais clareza. A proposta do app é funcionar como uma planilha financeira automatizada que vai permitir ao usuário visualizar todas as suas despesas diárias e fixas e não se perder ao longo do mês.

