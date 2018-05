Especialista dá dicas de tendências em makes para noivas

da Redação



Buffet, flores, músicas, convidados, vestido, enfim, são muitas as preocupações de uma noiva às vésperas do casamento. Entra também na lista das prioridades, a maquiagem ideal para compor o visual e fazer fotos deslumbrantes para eternizar o momento.

Embora as noivas procurem pelo visual ideal é difícil ditar uma regra. Para a especialista Tatiana Momosaki, docente da área de beleza do Senac Santo André, não há certo e errado quando o assunto é maquiagem em noivas. “Tudo depende do estilo de cada pessoa e, também, das escolhas para a celebração. Um casamento diurno, por exemplo, pede uma make mais leve e delicada, já que o sol forte e o calor podem borrar a maquiagem com mais facilidade”, diz.

Os desfiles internacionais mostram que a tendência é o visual minimalista. “Neste tipo de maquiagem menos é mais, e a aposta são em peles bem corrigidas, olhos leves, contornos suaves e uma aparência bem iluminada, com o objetivo de realçar a beleza natural das mulheres”, avalia a especialista.

Apesar dessa linha mais sutil, as makes mais elaboradas continuam fazendo a cabeça da maioria das noivas para causar um impacto. “Uma dica importante nesse caso é dosar bem os elementos que compõem a maquiagem em busca de um resultado final mais harmônico e equilibrado. Ou seja, se usar um batom de tom mais forte, aposte em um tom de sombra mais neutro, e vice-versa”, orienta Tatiana Momosaki.

Outra tendência bastante atual, especialmente voltada para quem vai se casar à noite, é o uso da maquiagem com airbrush, uma técnica que aplica os produtos na pele com um spray compressor. “Além de um efeito bonito, o airbrush também torna a maquiagem mais resistente.”

