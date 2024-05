Gabriel Novaes faz dois, Ponte Preta derrota Amazonas e desencanta na Série B

A Ponte Preta desencantou na Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar, nesta segunda-feira, o Amazonas por 3 a 0, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela terceira rodada. O destaque da partida foi o atacante Gabriel Novaes, autor de dois gols do time alvinegro - ele ainda teve um anulado.

Com o resultado, a Ponte Preta subiu sete posições e alcançou a décima colocação, com quatro pontos. O Amazonas, com um, aparece na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

Antes de a bola rolar, o atacante Jô, do Amazonas e ex-Corinthians, foi preso pelo não pagamento de pensão alimentícia. Ele seria titular do duelo, mas acabou deixando a delegação a caminho do Moisés Lucarelli.

Após o ocorrido com Jô, o Amazonas entrou em campo desconcentrado e acabou sendo dominado pela Ponte Preta, que abriu o placar aos 16 minutos. Gabriel Novaes recebeu na esquerda, invadiu a área, cortou para o meia e chutou cruzado para superar o goleiro Edson Mardden.

O Amazonas até tentou responder, mas a noite era de Gabriel Novaes. Aos 27, ele recebeu de Matheus Régis e marcou, mas a arbitragem anulou o lance, com a ajuda do VAR, e marcou falta em Sassá. Mas isso não intimidou a Ponte Preta, que continuou amassando o adversário. Aos 32, o camisa 35 chegou de novo e viu Patric afastar em cima da linha.

Aos 33, não teve jeito. Dudu Vieira recuperou a bola e tocou para Gabriel Novaes. De longe, o atacante chutou com extrema categoria para fazer o segundo, esse valeu. O placar ainda poderia ser mais elástico. Aos 45, Matheus Régis acertou o travessão.

No segundo tempo, o Amazonas se reencontrou e começou a criar mais. Aos seis, Patric acionou Sassá, que girou e chutou fraco, facilitando a vida do goleiro Pedro Rocha. Logo depois, aos dez, Ênio avançou pela esquerda e chutou. Sérgio Raphael salvou em cima da linha.

O Amazonas foi perdendo o ritmo e deu ainda mais espaço para a Ponte Preta, que desperdiçou mais duas boas chances até chegar ao gol. Dodô foi acionado em velocidade e chutou rasteiro para superar Edson Mardden e confirmar o primeiro triunfo da Série B.

Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Operário no sábado, às 17h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). No mesmo dia e horário, o Amazonas recebe o Santos na Arena Amazônia, em Manaus (AM).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 3 X 0 AMAZONAS

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Haquín, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Dudu Vieira (Ramon), Emerson Santos (Emerson) e Élvis; Iago Dias (Dodô), Gabriel Novaes (Vinícius Cascais) e Matheus Régis (Jean Carlos). Técnico: João Brigatti.

AMAZONAS - Edson Mardden; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Renan Castro; Judá (Pará), Guilherme Xavier e Matheusinho (Diego Torres); Matheus Serafim (Igor Bolt), William Barbio (Ênio) e Sassá. Técnico: Adilson Batista.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Risso, Igor Inocêncio, Jean Carlos e Pedro Rocha (Ponte Preta); Alvariño e Matheus Serafim (Amazonas).

GOLS - Gabriel Novaes, aos 16 e aos 33 minutos do primeiro tempo. Dodô, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Emerson Souza Silva (BA).

RENDA - R$ 89.640,00.

PÚBLICO - 4.446 torcedores.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).