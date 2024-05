Série D tem clássico entre Santo André e Água Santa

Um clássico do Grande ABC marca a quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Santo André e Água Santa se enfrentam, a partir das 15h deste sábado (18), no Estádio Bruno José Daniel.

O Ramalhão ainda não venceu na competição. São dois empates e uma derrota nas primeiras rodadas. A equipe andreense ocupa a quinta posição do Grupo A7, com dois pontos, e precisa de um resultado positivo para não se distanciar da classificação à segunda fase.

Já o Netuno, do técnico Bruno Pivetti, começou bem a campanha na primeira Série D de sua história com duas vitórias logo no início. Apesar disso, o clube diademense foi batido na última rodada e, com seis pontos, visa mais três para seguir na cola da Inter de Limeira, líder, com nove, e que às 18h de hoje visita o São José.

Reforço para a disputa do Nacional, o meia Hadrian se recuperou de contusão e está à disposição do técnico Leston Junior para estrear no Ramalhão. “A expectativa é sempre a melhor, a evolução do elenco é nítida”, disse o jogador. Além dele, o zagueiro Alessandro Rodrigues foi liberado pelo departamento médico durante a semana e pode atuar.

Os ingressos para a partida podem ser garantidos por meio do site www.totalticket.com.br com valores entre R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Além disso, o jogo tem transmissão do canal TV Santo André no YouTube.