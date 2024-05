São Bernardo goleia o Ferroviário por 5 a 0

Impiedoso, o São Bernardo FC goleou o Ferroviário por 5 a 0, em jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro, que foi disputado na noite desta segunda-feira (6), no Estádio 1º de Maio. O atacante Luiz Filipe, com três gols, foi o destaque do confronto. Os demais foram assinalados por Kayke Moreno e Lucas Lima.

Com o resultado, o Tigre subiu para a vice-liderança da competição, com sete pontos, atrás apenas do Athletic, que tem nove.

O próximo confronto do São Bernardo será contra Aparecidense-GO, na próxima segunda-feira, em Aparecida de Goiânia, Goiás.