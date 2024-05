No dia das mães, aplicativo de corrida reforça importância das entregas

Para destacar toda sua brasilidade e a mobilidade para os seus mais de 50 milhões de passageiros e mais de 1,5 milhão de motoristas e motociclistas parceiros, a plataforma a 99 apresenta, a campanha “No Dia das Mães, você precisa, 99Entrega”. Segundo a organização, a ideia é apresentar o 99Entrega como um facilitador próximo dos usuários para datas especiais.

Essa é a primeira fase de uma série de campanhas que serão realizadas em datas comemorativas ao longo do ano para promover a categoria, que facilita a entrega de objetos aos solicitantes, com a retirada realizada diretamente com o remetente, e o material transportado até o destinatário.





Com o foco em demonstrar o cuidado e carinho das mães, a 99 convidou influenciadores como Isabella Scherer, Taciele Alcolea e Shantal Verdelho para revisitarem, de forma descontraída, alguns conselhos maternos ao utilizarem o 99Entrega para presentear suas mães com itens como agasalho e alimentos, da mesma forma que elas sempre fizeram para e por eles.





A campanha, que traz representatividade a diferentes formações familiares, gerando identificação e conexão com diferentes públicos, também conta com divulgação de cupons de desconto para as entregas nos perfis dos criadores de conteúdo. A parceria com influenciadores foi viabilizada pela BR MEDIA e o conceito e criação da campanha são da Didi Studios com a Agência Eyxo.