Lula almoça no Alvorada com ministros ligados à reconstrução do Rio Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou sete ministros neste sábado 18, para um almoço no Palácio da Alvorada. O encontro reuniu os titulares das pastas de áreas diretamente ligadas ao enfrentamento da devastação no Rio Grande do Sul, como Paulo Pimenta (Secretaria de Reconstrução do Estado), Fernando Haddad (Fazenda), Waldez Góes (Integração), Renan Filho (Transportes), José Múcio (Defesa) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

O governo Lula e as assessorias dos ministros informaram, no entanto, que não se trata de uma reunião de trabalho com ações deliberativas. O presidente teria convocado os auxiliares para um encontro privado sem pauta definida. Múcio, por exemplo, levou a esposa para o almoço.

Lula esteve com parte desses mesmos ministros em visita à cidade de São Leopoldo (RS) na última quarta-feira, 15. O governo estuda as próximas medidas a serem anunciadas após divulgar o auxílio às famílias atingidas pela tragédia climática e a criação da Secretaria Extraordinário de Reconstrução do Estado.

Como mostrou o Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo do Rio Grande do Sul recebeu com preocupação o nome Pimenta como a autoridade do governo federal no Estado que será responsável por coordenar as ações da gestão na reconstrução dos municípios gaúchos. Na avaliação da gestão estadual, Lula teria colocado um aliado no cargo para projetá-lo para a disputa eleitoral de 2026.

Na última semana, o Palácio do Planalto lançou o portal Unidos Pelo RS para concentrar informações, serviços e notícias sobre o apoio ao Rio Grande do Sul, impactado por fortes chuvas nas últimas semanas. A página reúne números sobre a ajuda do governo federal ao Estado gaúcho, discriminados por órgão e finalidade.