Hadad e Kaio são confirmados como novos participantes da Mansão em A Grande Conquista

Chegou ao fim o jogo para mais 17 vileiros de A Grande Conquista! Nesta segunda-feira, dia 6, Rachel Sheherazade apareceu para agitar as coisas na vila e anunciar outros dois nomes que já estão garantidos na Mansão. Os participantes estavam com os ânimos lá em cima enquanto a apresentadora mantinha aquela tensão conversando com quem estava dentro das três casas.

Mas, como não dá para enrolar demais, é claro que Rachel teve que aparecer para os vileiros e começar a chamar os nomes que deveriam voltar para as três casas. Vale lembrar que as pessoas escolhidas para deixar o programa foram completamente escolhidas pelo público, através da votação pelo site oficial de A Grande Conquista.

Antes da eliminação, a vila comportava 49 pessoas, que sobraram entre os 100 que iniciaram no reality. Após todo o discurso de Sheherazade, esse número caiu para apenas 32 conquisteiros que ainda têm a chance de batalharem pela oportunidade de subir para a Mansão.

Liziane Gutierrez, Heitor Ximenis, Taty Pink, Fellipe Villas, Ysani, Cátia Paganote, Brenno Pavarini, Baronesa foram os primeiros nomes anunciados pela apresentadora e receberam a chance de voltarem para as pequenas casinhas da vila e seguem no jogo por mais alguns dias.

Edilaine, Vinigram, Andreia de Andrade, João Pinto, MC Mari, Hideo, Rambo e Brunna Bernardy ocuparam os últimos lugares que conseguiram escapar da Zona de Risco pela escolha dos fãs do programa.

Mas achou que já tinha acabado? Claro que não! Hadad e Kaio foram os felizardos que receberam a notícia de que, apesar do susto, já irão subir direto para a Mansão e fazem parte da segunda fase do reality.

Na próxima terça-feira, dia 7, os participantes irão precisar fazer as malas e todos irão passar a morar na mesma casa. Vixe! Olha só a volta dos perrengues, hein?!