Artistas de Mauá podem se inscrever para se apresentar na 37ª Festa Junina

A Prefeitura de Mauá convida artistas locais interessados em se apresentar na Festa Junina da cidade, que este ano chegará à 37ª edição, a se cadastrarem no Mapa Cultural de Mauá. As inscrições devem ser feitas pelo site: https://mapacultural.maua.sp.gov.br/oportunidade/28/, até dia 31 de maio.

Segundo a Prefeitura, quem se cadastrar após maio, não poderá participar desta edição, mas já estará aptos a serem convidados para outros eventos. É importante destacar que a oportunidade é exclusiva para artistas que morem em Mauá. Aqueles que não são residentes da cidade, ou que não estejam credenciados e cadastrados no Mapa Cultural local, serão desconsiderados no processo de seleção. Portanto, é essencial que os candidatos comprovem sua residência e estejam devidamente cadastrados no sistema.

Esta é uma excelente oportunidade para os artistas locais mostrarem seu talento e contribuírem para a cultura e tradição da cidade durante a Festa Junina. Não perca a chance de participar deste evento festivo e representar a rica diversidade cultural de Mauá.

Quem quiser mais mais informações pode entrar em contato com a secretaria de Cultura. O telefone 11 4512-7480 ou pelo e-mail: gerenciadecultura@maua.sp.gov.br. As dúvidas também podem ser sanadas pessoalmente. O endereço é rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia. O atendimento, de segunda a sexta-feira, é das 8h às 17h.