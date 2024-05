Santo André recebe encontro de Golden Retrievers no sábado

No sábado do dia 25, Santo André recebe um evento dedico a uma das raças de cachorros preferidas entre os famosos e das mais populares do mundo. O Dr. Hato Hospital Veterinário e Pet Shop promove a primeira edição do Golden Day, no Bairro Campestre.





Outras raças também são bem vindas à festa, além dos tutores. Os animais terão direito à piscina liberada - já que esta raça também é uma das que mais ama água. O dia se completa com promoções especiais e, claro, petiscos tanto para os pets quanto para seus melhores amigos.





"O 1° Encontro de Golden Retrievers é mais do que uma simples celebração: é uma oportunidade única para se conectar com uma comunidade de tutores, construírem amizades duradouras e, uma oportunidade para trocar experiências, dicas e até mesmo criar uma rede de apoio entre os amantes dessa maravilhosa raça. Cada aspecto desse evento é planejado para garantir momentos de alegria, interação e diversão para todos os participantes", enaltece Taís Álvares, gerente de marketing do Dr. Hato.