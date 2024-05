Cesa Palmares abre inscrições para curso de teatro gratuito

Até o dia 7 de junho estarão abertas as inscrições para a Oficina Iniciação Teatral em 4 Atos. Com projeto contemplado pelo edital do fundo cultural de Santo André, o curso será realizado no Cesa Palmares da R. Armando Rocha, 220 - Vila Palmares.

Em 20 vagas disponíveis, as atividades acontecerão durante os quatro sábados de junho, das 9h às 12h. De forma gratuita, ao final do curso, será fornecido um certificado de participação.

Segundo os organizadores, a idade mínima para participação é de 15 anos, sem limite etário para interessados. As aulas serão ministradas por um dos ex-alunos da andreense Escola Nacional de Teatro, Mike Oliveira, que é ator, produtor e dramaturgo na Cia Kaoz de Teatro.

O link para inscrições é o https://www.sympla.com.br/cesa-palmares---oficina-iniciacao-teatral-em-4-atos-uma-jornada-de-descoberta__2457119. Candidaturas pessoalmente, no endereço da atração, também são aceitas.