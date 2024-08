Luiz Marinho: ‘Orlando Morando é página que vai virar’

O ministro do Trabalho e Emprego e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT), minimizou a aparente estratégia do atual chefe do Executivo, Orlando Morando (PSDB), de comparar sua gestão com a do petista, que administrou a cidade de 2009 a 2016, e com isso tentar polarizar a eleição majoritária entre a sobrinha, a prefeiturável governista Flávia Morando (União Brasil), e o representante do PT na disputa, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira. Na última quinta-feira, Orlando dedicou sua live semanal das quintas-feiras a atacar a administração do antecessor. “Você acha que eu tenho tempo para o Orlando? Sinceramente, não ouvi o que ele disse. De mais a mais, ele é uma página que vai virar”, rebateu.

“Pode ser que a estratégia dele (Morando) seja polarizar com o PT para sufocar as demais (candidaturas), mas só vocês (da imprensa) poderão dizer. A nossa é fazer o candidato ser conhecido em toda cidade e apresentar nossas propostas de governo”, prosseguiu Marinho.

O ministro do Trabalho ressaltou que tornar Luiz Fernando conhecido do eleitorado ainda é o “calcanhar de Aquiles” da campanha, a despeito do fato de o petista ter sido eleito deputado estadual em três oportunidades. “Eu era presidente do Sindicato (dos Metalúrgicos do ABC), era ministro, mas não era conhecido quando fui candidato a prefeito. Candidatura proporcional não torna ninguém conhecido”, avaliou. “Esse é o desafio: aumentar a presença dele e do material dele na cidade.”

Marinho entende que, no atual momento da campanha, Luiz Fernando está em uma situação melhor nas pesquisas de intenção de voto do que ele próprio em 2008, quando foi eleito pela primeira vez ao Paço são-bernardense com 48,3% dos votos no 1º turno e 58,2% no 2º turno. “Naquele ano, o Orlando Morando chegou a 38% (das intenções) e o Alex Manente, a 26%. Eu tinha 3%, 4%. (Agora) É um repeteco da minha campanha: não errar, aumentar o conhecimento e, com isso, aumentar intenção de voto.”

O petista rechaçou a declaração de Paulo Eduardo (PL), candidato a vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania), para quem o PT tem duas candidaturas em São Bernardo – a de Luiz Fernando e a de Flávia Morando. “O partido tem uma candidatura, a do Luiz Fernando, da mesma forma que, em Santo André, também só tem uma, a da Bete Siraque”, afirmou, respondendo àqueles que consideram que a candidatura de Eduardo Leite (PSB) seja uma ‘linha auxiliar’ do PT.

Outra estratégia da campanha petista, segundo Marinho, será colar em Alex o rótulo de candidato bolsonarista. “Foi o (ex-presidente Jair) Bolsonaro quem indicou o vice (Paulo Eduardo). Isso é um fato.”

Aos adversários do PT que cantam a vitória antes da hora, Marinho advertiu: “não se ganha uma eleição antes da eleição”. Citou como exemplo uma derrota dramática para o partido no Grande ABC, a de Vanderlei Siraque em Santo André, em 2008. O então petista conquistou 48,9% dos votos no 1º turno, mas acabou superado por Aidan Ravin (1961-2021) na segunda etapa do pleito por 55% a 45%. “Não foi o Aidan quem ganhou a eleição. Foi o partido que, dividido, fez o Siraque perder”, lembrou.

2º TURNO

Marinho cravou a presença de Luiz Fernando no 2º turno, mas preferiu não apostar em quem será seu rival na segunda etapa do pleito. “Time que quer ser campeão não pode escolher o adversário. Porém, pelo histórico e pelas pesquisas, o Alex tem obrigação de estar no 2º turno. Se não estiver, esquece candidatura a prefeito para sempre”, afirmou o petista, referindo-se ao fato de o deputado federal ter sido derrotado nas três eleições que disputou para o Executivo são-bernardense.

Demonstrando otimismo, Marinho aposta que o partido manterá o comando dos Paços de Mauá e Diadema, com a reeleição de Marcelo Oliveira e José de Filippi Júnior, respectivamente, e disputa em boas condições as Prefeituras de São Bernardo e Santo André. O ministro prevê elevar dos atuais quatro para 20 o número de municípios administrados pelo partido no Estado. Ainda assim, será um desempenho distante das 68 prefeituras conquistadas em 2012. “Diante das circunstâncias será um resultado muito bom.”