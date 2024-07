Com Lula, Luiz Fernando é oficializado candidato a prefeito de São Bernardo

Com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de boa parte de seus ministros, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira foi oficializado, hoje, candidato do PT e de outras oito siglas à Prefeitura de São Bernardo. A convenção levou à Estância Alto da Serra cerca de 4.000 militantes, que puderam acompanhar a estreia de Lula em eventos eleitorais no terceiro mandato.

Luiz Fernando repetirá em São Bernardo a chapa PT-PSB que levou Lula ao Palácio do Planalto. Seu vice será o ex-prefeito William Dib (PSB), de quem o PT já foi adversário no município. Compõem a coalização as federações PT/PV/PCdoB e Psol/Rede, além de PSB, PDT, Mobiliza e DC.

O Solidariedade, que integrava a frente, foi impedido de participar da convenção pelo presidente nacional do partido, Paulo Pereira da Silva. Paulinho da Força alega que o diretório municipal não enviou à comitiva nacional nenhum pedido para participar da convenção, formalidade obrigatória para cidades com mais de 100 mil eleitores, segundo determina o estatuto da legenda.

A tendência é de que o partido migre para a pré-candidatura ao Paço do deputado federal Alex Manente (Cidadania). Hoje, faixas penduradas no local da convenção com os logos das dez siglas que compunham a grupo de Luiz Fernando traziam adesivos cobrindo a marca do Solidariedade.

Nos discursos, Luiz Fernando, Lula e a comitiva de ministros ressaltaram que a eleição em São Bernardo será também uma disputa entre o campo democrático progressista e a direita, representada nas urnas por quatro pré-candidatos: o ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos), o ex-vereador Rafael Demarchi (Novo), a governista Flávia Morando (União Brasil) e Alex Manente.

“A gente precisa ter muita responsabilidade quando vai eleger alguém, porque corre o risco de colocar uma raposa para tomar conta do galinheiro”, disse Lula, acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). “Alckmin foi o político que mais governou o Estado e está do lado de Luiz Fernando. Isso diz muita coisa.”

Luiz Fernando, por sua vez, preferiu elogiar a administração do prefeito Luiz Marinho, atual ministro do Trabalho e Emprego, e criticar seu sucessor, Orlando Morando (PSDB). “Na gestão Marinho, a preocupação não era construir pontes, era cuidar de pessoas. Tudo isso foi desmontado.”

