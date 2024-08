Orlando Morando põe à venda área pública de 32 mil metros quadrados

A Prefeitura de São Bernardo, sob o comando de Orlando Morando (PSDB), abriu leilão público para a venda do terreno onde estão localizados a Secretaria de Finanças, a sala de licitações e o SBCPrev, instituto de previdência do funcionalismo público municipal. A área, dividida em quatro lotes, possui aproximadamente 32 mil metros quadrados e está sendo leiloada por R$ 159,9 milhões. O edital também permite parcelamento mediante entrada mínima de 10%, com a última parcela vencendo em dezembro deste ano.

Os terrenos foram colocados à venda no dia 1º de agosto e a Prefeitura vai aceitar as propostas até o próximo dia 27. O edital estabelece que os lotes sejam vendidos individualmente, isto é, permite ao comprador adquirir apenas um deles no leilão.

A venda das áreas públicas reforça a informação trazida pelo Diário na semana passada a respeito da realocação dos funcionários da Secretaria de Finanças. Matéria publicada no dia 2 de agosto informou que Morando tinha a intenção de destruir duas quadras do Crec (Centro Recreativo, Esportivo e Cultural) Deputado Odemir Furlan, conhecido como Baetinha, para ampliar o estacionamento. A ideia foi admitida pelo próprio prefeito em live transmitida em suas redes sociais no dia anterior.

Na ocasião, fontes revelaram à reportagem que a ampliação das vagas tinha como finalidade abrigar os veículos dos servidores da Pasta de Finanças, que seriam realocados para o prédio da antiga Biblioteca Manuel Bandeira, fechada em março de 2020 após 41 anos de funcionamento e localizada ao lado do Crec.

Em que pese o fato de a gestão tucana ter recuado, em meio à pressão dos frequentadores do Crec, e cancelado a demolição das duas quadras, ainda há possibilidade de realocação dos funcionários da Secretaria de Finanças, visto que o terreno que hoje abriga a Pasta está à venda.

Questionada pelo Diário sobre as vendas e o destino da Secretaria de Finanças, a Prefeitura não respondeu até o fechamento desta edição.

OUTRAS VENDAS

Orlando Morando vendeu, colocou ou vai pôr à venda 38 terrenos públicos desde o início de seu mandato, em janeiro de 2017. Doze já tiveram as transações sacramentadas, que resultaram em negociações de R$ 423,7 milhões.

A maior parte das transações foi feita com incorporadoras imobiliárias, como o terreno que abrigava a Secretaria de Educação, no bairro Nova Petrópolis, que foi vendido à Construtora Patriani por R$ 81,7 milhões. Também à empresa, a Prefeitura vendeu a área onde ficava o Centro de Reflexão do Trânsito, ao lado do Ginásio Poliesportivo, na Avenida Kennedy.

Em outubro do ano passado, o Executivo enviou à Câmara projeto – aprovado – que previa a venda de 23 áreas públicas - entre elas o terreno da Secretaria de Finanças e do instituto de previdência do funcionalismo municipal. Ao todo, os terrenos mencionados na proposta somavam 141 mil metros quadrados.