Marcelo Oliveira dá início às obras do Terminal Itapark

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), assina hoje a ordem de serviço para a construção do novo Terminal Itapark, que atenderá 18 linhas de ônibus municipais. Para o governo, a estimativa é que 140 mil passageiros sejam beneficiados mensalmente com a futura estrutura, que atende a uma das promessas da campanha que levou o petista à reeleição no comando do Paço.

De acordo com o edital do Terminal Itapark, os valores previstos eram de R$ 15,2 milhões, porém, a empresa Tower Engenharia e Construção LTDA venceu a licitação sob menor custo. Assim, os investimentos atualizados para a nova parada são estimados em R$ 12,7 milhões. O espaço ficará situado entre a Avenida Itapark e a Rua Hermínio Mardegan, com uma das opções de entrada e saída de ônibus para a Avenida Barão de Mauá.

Segundo o governo, a obra faz parte de um conjunto de investimentos da visando melhorar a infraestrutura urbana e promover o desenvolvimento de Mauá. Por essa razão, Marcelo Oliveira destacou a importância da estrutura. “Esse terminal é um marco para o transporte público em Mauá. Investimos em mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida. A população da região do Itapark e de toda a cidade vai sentir os impactos positivos dessa transformação”, enfatiza.

Conforme prevê o edital, o Terminal Itapark tem previsão de obras em até 18 meses a partir do início dos trabalhos, projetando, portanto, uma entrega à população no segundo semestre de 2026. Durante as intervenções, a Rua Antônio das Neves será interditada no sentido bairro, entre a Avenida Itapark e a Rua do Bocaina.

Por essa razão, os motoristas deverão fazer um desvio pelo quarteirão, utilizando a Rua Reverendo José Teixeira do Rego, a Avenida Barão de Mauá e a Rua Antônio Bonfante, que terá seu sentido alterado para mão única em direção à Rua Antônio das Neves.

O Terminal Itapark prevê a implantação de um sistema tronco-alimentador, por meio de linhas alimentadoras (conectam bairros ao terminal) e de linhas troncais (terminal à região central da cidade), esta com ônibus articulados e transferência gratuita entre os coletivos dentro da estação. Essa organização permite a diminuição de itinerários que circulam no Centro, garantindo a fluidez do trânsito em geral.

Essa será mais uma ação visando melhorar o fluxo de veículos na cidade, que já conta com a “Operação Tô Chegando” nos horários de pico. O programa consiste na atuação de agentes de trânsito, a fim de garantir que o trânsito ande mais rápido sem comprometer a segurança de motoristas, pedestres e ciclistas.

Além de plataformas de embarque e desembarque, o Terminal Itapark contará com bilheteria, sanitários públicos e uma área administrativa.