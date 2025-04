Prefeito de Sorocaba é alvo de operação da PF contra desvio de recursos da saúde

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Copia e Cola na manhã desta quinta-feira, 10. As diligências miram suspeitos de desvios de recursos públicos para a saúde. Um dos alvos da operação é o prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), que ganhou notoriedade nas redes com vídeos virais sobre projetos de sua gestão e ficou conhecido como "prefeito tiktoker".

Além de Sorocaba, os agentes cumprem 28 mandados de busca e apreensão em mais 11 cidades do Estado de São Paulo. Além desses, há um mandado de busca sendo cumprido em Vitória da Conquista, na Bahia.

Segundo a PF, uma organização social (OS) contratada pela prefeitura de Sorocaba é suspeita de lavagem de dinheiro. A investigação, iniciada em 2022, identificou depósitos em espécie, pagamentos de boletos e compras de imóveis como movimentações suspeitas. A PF determinou o bloqueio de R$ 20 milhões em bens da OS investigada.

A prefeitura de Sorocaba foi procurada, mas não havia dado resposta até a publicação desta matéria.

No Estado de São Paulo, além de Sorocaba, há mandados de busca sendo cumpridos em Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco.