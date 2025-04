Cida Maia destaca excelência no atendimento à mulher

A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Mauá, Cida Maia (PT), destacou durante o podcast Política em Cena, do Diário, a excelência do trabalho realizado pela Prefeitura no atendimento às vítimas de violência. Mauá é a única cidade do Brasil a ter um sistema único de atenção para o público feminino, o Suamm (Sistema Unificado de Atendimento às Mulheres de Mauá), que inclusive ganhou reconhecimento internacional como exemplo de boas práticas em políticas locais de gênero.

“O sistema foi implementado em 2021 e se relaciona com as demais secretarias. O Suamm trabalha a prevenção, a repressão e as mulheres que já estão em situação de violência. É composto por uma equipe de orientadores sociais e agora o prefeito está adicionando uma psicóloga para ajudar a preparar as atividades. Agora vamos para as escolas, indústrias, todos os espaços possíveis para divulgar os serviços oferecidos”, afirmou.

A secretária destacou também o acolhimento do Viva Maria (Centro de Referência no Atendimento à Mulher em Situação de Violência), que oferece assistências psicológica e social, além de assessoria jurídica, para as munícipes em situação de violência.

“Uma questão que conseguimos afinar bem nos processos é o encaminhamento dessas mulheres para o mercado de trabalho, porque muitas vivem a situação de violência devido à dependência financeira. Inclusive, o prefeito vai inaugurar nos próximos dias a Casa de Cursos, que é justamente para fortalecer, em especial as mulheres, a qualificação para enfrentar o mercado de trabalho”, disse.

Após o primeiro atendimento, segundo a secretária, a mulher passa a integrar a Rede Protetiva, que faz a inte-gração com os diversos serviços oferecidos pelas secretarias. As mulheres podem ter acesso ao atendimento de forma espontânea, com Boletim de Ocorrência ou mesmo sem o documento. “Já a medida protetiva chega via TJ (Tribunal de Justiça) e MP (Ministério Público). Agora estamos organizando para que (os casos) cheguem com mais rapidez.”

Segundo Cida Maia, uma das metas da Secretaria é a ampliação da Patrulha Maria da Penha, que protege, monitora e acompanha mulheres que receberam medidas protetivas da Justiça. Além disso, a Pasta quer intensificar o trabalho do programa E Agora José?, que tem o objetivo de desconstruir a cultura de violência contra as mulheres em homens que foram condenados pela Justiça.

