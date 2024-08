‘PT tem duas candidaturas’ em S.Bernardo, diz Paulo Eduardo

Paulo Eduardo (PL), vereador e candidato a vice-prefeito em São Bernardo, não tem poupado de alfinetadas os adversários políticos. “O PT tem duas candidaturas” e “Orlando Morando (prefeito de São Bernardo pelo PSDB) é biruta de aeroporto” figuram entre as críticas feitas nesta quarta-feira em entrevista ao Diário.

O liberal afirmou “faltar compromisso” do atual governo com a população, em especial com aquela mais carente, da periferia da cidade. A declaração é uma crítica a Morando, por causa dos casos de negligência, morte e erros médicos no Hospital da Mulher e de queixas de moradores em relação à falta de médicos e demora para realização de exames.

Para o candidato, o chefe do Executivo sempre colou sua imagem em quem está no poder. “Finge proximidade com o governador (Tarcísio de Freitas, Republicanos), fingiu com o presidente (Jair Bolsonaro, PL). Tenta com qualquer um que esteja no poder.”

Paulo Eduardo ainda lembrou que Morando sempre esteve “colado” em Geraldo Alckmin (PSB), ex-governador e atual vice-presidente da República, e com João Doria, também ex-chefe do Palácio dos Bandeirantes. “Parece biruta de aeroporto”, disse o liberal, ao comentar que o prefeito a cada hora está de um lado.

O vereador e candidato a vice-prefeito discorreu sobre a proximidade do tucano com o petismo. “O União Brasil tem três ministérios e centenas de pessoas trabalhando com o PT. A Flávia (Morando, sobrinha do prefeito e candidata governista) é a segunda candidatura do PT”, declarou. “Morando só não tem coração vermelho porque não tem coração.”

O União Brasil, partido escolhido por Morando para filiar a sobrinha, ocupa três Pastas no governo Lula: Turismo, Comunicações e Integração e Desenvolvimento Regional.

O vereador e postulante a vice-prefeito destacou na entrevista gargalos na cidade em áreas como Saúde e Segurança. Projetou, caso Alex Manente e ele vençam a eleição, tornar o HU (Hospital de Urgência) um equipamento de portas abertas no dia 1º de janeiro de 2025. Durante a pandemia de Covid-19, o equipamento recebeu, segundo Paulo Eduardo, R$ 30 milhões por meio de articulação dele para tratar pacientes infectados pelo vírus.

Na área da Segurança, afirmou ser fundamental criar um plano para o trabalho interligado das “polícias Civil, Militar e Guarda Municipal”.

Paulo Eduardo destacou que só quem tem experiência e conhece a cidade pode construir ações que atendam as necessidades de todos, sejam moradores de regiões nobres ou periféricas. A declaração é uma alfinetada a Flávia Morando, que não tem experiência em gestão política.

“Devemos acabar com o discurso de que Segurança é atribuição só do Estado. A Prefeitura tem responsabilidade ao manter a cidade iluminada e fazer a zeladoria, por exemplo. Devemos usar a tecnologia a nosso favor com câmeras, central de monitoramento, treinar e equipar os guardas-civis, que poderão usar até fuzis”, defendeu.

Sobre a citação, o candidato a vice-prefeito na chapa de Flávia, Luís Davanzo, se manifestou. “Pode-se dizer que o candidato dele (Paulo Eduardo) a prefeito, Alex Manente, representa a primeira candidatura do PT. Até porque foi Alex que já esteve com o Luiz Marinho, com o Lula, e foi ele quem tomou uma vaia do grupo de apoiadores, no Clube dos Meninos, sendo chamado de petista no evento do Bolsonaro.”