Compras em Orlando – 5 lugares imperdíveis para visitar

Fazer compras em Orlando, nos Estados Unidos, é uma das programações favoritas dos brasileiros que viajam à Flórida. Além dos parques temáticos, o destino é lar de inúmeros outlets e shoppings, que reúnem algumas das marcas mais cobiçadas do mundo.

A Visit Orlando, associação oficial de turismo da cidade, preparou uma lista com cinco lugares imperdíveis para os fãs de compras. Confira!

5 lugares para fazer compras em Orlando

1. The Mall at Millenia

Localizado a poucos minutos do Universal Orlando Resort e do SeaWorld Orlando, o The Mall at Millenia é um importante destino de varejo de luxo com 150 lojas, serviços e restaurantes. O local abriga marcas mundialmente famosas e desejadas, como Abercrombie & Fitch, Chanel, Christian Louboutin, Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Ted Baker London e a Tiffany & Co. Há também ótimas opções de restaurantes, como The Cheesecake Factory, Earl Kitchen + Bar, The Capital Grille e California Pizza Kitchen.

2. The Florida Mall

Maior shopping center da área central da Flórida, o The Florida Mall fica a apenas 25 minutos do Walt Disney World Resort e do Aeroporto Internacional de Orlando. Para as crianças, há experiências exclusivas, como o Crayola Experience, além de mais de 250 opções de varejo, restaurantes e entretenimento. Há marcas como Apple, Banana Republic, MAC Cosmetics, Tesla, Victoria’s Secret, entre outras.

Ocupando uma área de cerca de 160 mil metros quadrados, o espaço também oferece vantagens para os viajantes, como uma casa de câmbio, serviços de despacho de pacotes, além de opções de restaurantes emblemáticos, como a lanchonete Shake Shack.

3. Lake Buena Vista Factory Stores

Próximo ao Walt Disney World Resort, os visitantes podem fazer compras em 50 lojas do estilo outlet, as quais estão entre as mais famosas do mundo, além de marcas exclusivas. Um dos diferenciais do Lake Buena Vista Factory Stores é o serviço de transporte gratuito de ida e volta para alguns hotéis da região.

4. Orlando International Premium Outlets

O maior destino de compras de outlet da Flórida, está situado na International Drive, próximo ao Universal Orlando Resort. Possui mais de 180 lojas que vão de marcas de grife até produtos com preços promocionais, como Adidas, Coach, Guess, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Nike, Old Navy, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Tory, Vans, Victoria’s Secret, entre outras empresas muito buscadas por viajantes do Brasil.

5. Orlando Vineland Premium Outlets

Perto do SeaWorld, o Vineland Premium Outlets conta com opções para todos os tipos de turistas, orçamentos e estilos. Além disso, o local tem a mais diversificada seleção de lojas outlet de luxo na área de Orlando, com descontos de até 60% nas boutiques todos os dias. Algumas das marcas mais populares incluem BALLY, Bottega Venatta, Burberry, Jimmy Choo, Prada, Salvatore Ferragamo, TAG Heuer e Calvin Klein Company.

Bônus: compras em Winter Park

Winter Park é uma charmosa cidadezinha nos arredores de Orlando, a 20 minutos de carro da famosa International Drive. Recheado de museus, casas históricas e restaurantes badalados – há dois premiados com uma estrela Michelin, o Kadence e o Soseki Modern Omakase – o destino oferece ainda oportunidades imperdíveis de compras.

Na Park Avenue, os visitantes podem aproveitar mais de 60 varejistas de luxo que oferecem roupas, joias, calçados, vinhos, e até livros. Há ainda o Shops on Park, um elegante shopping recheado de marcas mundialmente reconhecidas e de empresas locais, como Tuni, John Craig Clothier e Bebe’s.

Já os fashionistas não vão querer perder a variedade de boutiques de roupas regionais e nacionalmente famosas no Winter Park Village, incluindo Francesca’s, Jos. A. Bank, LOFT, Soma e Versona.