Aprenda a colocar música no perfil do Instagram

Bianca Bellucci

Do 33Giga



20/07/2023 | 12:57



Recentemente, uma função que permite adicionar música no perfil do Instagram foi liberada aos usuários. O recurso é mais uma forma de expressar personalidade e até ser atrativo para iniciar conversar com outros integrantes. É possível escolher a faixa dentro de uma biblioteca própria da rede social e por meio de um procedimento bastante simples. Veja neste tutorial preparado pelo 33Giga.

1. Abra o Instagram e acesse a aba de perfil. Depois, clique em “Editar”.

2. Vá até “Música”.

3. Dê um toque no sinal de adição.

4. Procure pela música que você deseja adicionar ao Instagram.

5. Selecione o trecho de 30 segundos que você quer exibir no perfil. Em seguida, aperte “Concluir”.

6. Se quiser, adicione uma legenda, que vai aparecer abaixo do player. Clique em “Concluir” ao finalizar.

7. Pressione “Concluir” mais uma vez.

8. Pronto! A música aparecerá em seu perfil do Instagram e poderá ser reproduzida por outros usuários.

Veja em capturas como colocar música no perfil do Instagram. O tutorial foi realizado com um celular iOS, mas é similar em modelos Android: