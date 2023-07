Tamagotchi: próximo do relançamento, bichinho virtual volta à moda

Da Redação

Febre nos anos 90, o Tamagotchi continua sendo um sucesso. É o que aponta levantamento da OLX, que registrou um aumento de 55% nos anúncios do bichinho virtual entre janeiro e maio deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O salto no número de inserções do brinquedo na plataforma vem acompanhado das expectativas para o lançamento global de sua segunda geração. Os novos Tamagotchi estão previstos para ganharem o mercado amanhã (15 de julho).

Enquanto isso não acontece, é possível encontrar opções de Tamagotchi de segunda mão pelo preço médio de R$ 132 na plataforma, com uma economia de 12% em relação ao valor de um produto novo.

Considerado item raro por alguns colecionadores, o Tamagotchi apresentou uma valorização média de 136% no período avaliado. Outra sensação da cultura geek dos anos 90, o Digimon em sua versão boneco apresentou um crescimento de 217% de inserção de anúncios na plataforma de compra e venda online – o valor médio é de R$ 100 e economia de 57% na versão usada.

“O revival da cultura dos anos 90 vai além da moda e está se estabelecendo também em nichos como o geek. A volta do Tamagotchi e o aumento de anúncios do objeto observado na OLX demonstra essa tendência de consumo”, comenta Regina Botter, Diretora Geral de Autos e Produtos da OLX Brasil.