Claro lança nova velocidade de 750 Mbps com modem Wi-Fi 6; veja valores

12/04/2023 | 09:55



A Claro passa a oferecer nova velocidade de 750 Mbps. Ela é voltada a clientes que buscam melhor experiência ao jogar online, assistir streaming de vídeo em 4K em múltiplos dispositivos, realizar download de grandes arquivos ou ainda fazer backup na nuvem.

Com esse lançamento, o portfólio da Claro tem planos de até 1Gbps.

A operadora comunica, também, o início da comercialização do seu novo modem Wi-Fi 6. O eletrônico recém-lançado já está disponível, sem qualquer custo adicional, para clientes das velocidades de 750 Mbps e 1Gbps.

Mais moderno, este novo padrão de rede sem fio entrega uma nova experiência de conectividade em residências e empresas, com até 2x mais velocidade e maior cobertura do sinal Wi-Fi (de acordo com Wi-Fi Alliance), garantindo ainda mais estabilidade, além de maior quantidade de dispositivos conectados simultaneamente, segurança avançada e economia de bateria dos dispositivos sem fio conectados.

O novo modem com tecnologia Wi-Fi 6 amplia a qualidade na comunicação simultânea entre dispositivos, uma vez que essa tecnologia oferece técnicas de modulação de sinal diferenciadas, que minimizam interferências. Além disso, conta com segurança WPA3, que garante uma criptografia mais robusta para as senhas de rede Wi-Fi.

Outro diferencial da tecnologia Wi-Fi 6 é o recurso chamado Target Wake Time (TWT), que permite ao roteador programar horários de verificação de status dos dispositivos conectados a ele, ou seja, a frequência em que enviam e recebem dados. Por isso, aparelhos com suporte Wi-Fi 6, principalmente smartphones, irão consumir menos bateria, ampliando assim sua vida útil.

Para que o cliente tenha a melhor experiência de desempenho com a nova tecnologia, é necessário que os dispositivos móveis também sejam compatíveis com o Wi-Fi 6. Atualmente, os eletrônicos mais modernos, fabricados a partir de 2021, já oferecem tal compatibilidade. Smartphones, tablets e outros dispositivos móveis com tecnologias de Wi-Fi anteriores funcionarão normalmente com o novo modem.

Essas novidades já estão disponíveis para atuais e novos clientes em mais de 200 cidades, entre elas os principais mercados em que a Claro atua, com preços a partir de R$ 129,90/mês.