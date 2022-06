Descubra com quem você interage mais ou menos no Instagram

Bianca Bellucci

Do 33Giga



06/06/2022 | 11:55



Por meio de recursos nativos, é possível saber com quem você interage mais ou menos no Instagram. Disponível para Android e iOS, a função serve apenas como curiosidade, uma vez que não dá, a partir destas informações, para escolher quem quer ver com maior frequência ou não. Ainda assim, pode valer como parâmetro para deixar de seguir aquela pessoa que não acrescenta nada no feed. Confira!

1. Abra o Instagram e mude para a aba de perfil. Depois, dê um toque em “Seguindo”.

2. No topo da tela, aparecerão duas categorias: “Com quem teve menos interações” e “Mais mostrados no feed”. Acesse aquela que você quer explorar.

3. Pronto! O Instagram mostrará em ordem quais são as pessoas com quem você interagiu mais ou menos nos últimos 90 dias.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja em capturas com quem você interage mais ou menos no Instagram. O tutorial foi realizado em um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: