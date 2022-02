Aprenda a usar o Waze para encontrar combustível mais barato

Bianca Bellucci

Do 33Giga



14/02/2022 | 08:55



O Waze tem um recurso nativo que mapeia postos de combustível próximos ao motorista e informa os melhores preços diretamente na tela do celular. Com essa função, ainda é possível traçar uma rota para chegar até o local que tem o combustível mais barato. Veja como no tutorial.

Abra o Waze em seu celular. Em seguida, clique em “Para onde?”. Dê um toque no desenho de uma bomba de gasolina. O aplicativo vai mostrar os postos de combustível mais próximos a você. Clique na engrenagem para mudar o filtro. Escolha “Preço”. O Waze vai classificar os postos de acordo com o preço. É válido dizer que o valor em destaque é referente à gasolina. Mas é possível ver os custos de outros combustíveis clicando no lugar. Ao clicar no posto de combustível, também dá para apertar “Directions” e traçar a rota até o local.

Na galeria, veja em capturas como usar o Waze para encontrar combustível mais barato. O tutorial foi realizado em um celular iOS, mas é similar em modelos Android: