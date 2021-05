5 sites inúteis e divertidos para passar o tempo na internet

Marcella Blass

20/05/2021



Quem trabalha em frente ao computador ou smartphone sabe que, de vez em quando, bate aquela vontade de procrastinar e passar um tempo consumindo conteúdo aleatório. Para quem quer ir além das tradicionais redes sociais, o 33Giga reuniu cinco sites inúteis, mas igualmente divertidos, para perder uns minutinhos na internet. Confira!

O contexto é o seguinte: um cachorro infinito paxalizado. Em volta do seu corpo cumprido, ele tem a onomatopeia “wow” escrita várias vezes. A proposta é rolar a tela o máximo possível enquanto um marcador conta quantos “wow” você coletou. O site ainda oferece um botão para imprimir o cão (e haja folha sulfite).

“O pug no tapete” (em tradução livre) é uma página que se baseia em uma imagem em loop de um cachorrinho pug enrolado em um tapete. Você pode passar o tempo que quiser observando o cão – até ficar desconfortável ou tonto – enquanto a página faz a contagem desse período em segundos.

O site “Mova agora, pense mais tarde” se trata de uma espécie de Jogo de Damas infinito (e um dos sites mais inúteis da lista). Quem abre a página, observa as peças se movimentando das formas que são permitidas nas regras do jogo até que uma das cores ganha a partida e a dinâmica se reinicia.

Uma cubo cor-de-rosa com carinha em um plano de fundo cinzento, é basicamente isso. A surpresa vem quando você tira o cursor do mouse do centro e se encaminha para fechar a página. O que acontece vai fazer você pensar duas vezes antes de sair.

Mais um site de cachorro fofo! Nesta página simples, você pode passar horas e horas observando um pequenino chihuahua sendo desenrolado de um rolo de plástico bolha verde. A experiência é infinita e é possível acompanhar na tela quantas vezes você já viu o doguinho girar.