Tinder: app ensina como namorar com estrangeiros

Desde o começo do mês, o Tinder liberou a função Passaporte – por meio dela, os usuários podem dar matches com pessoas de diferentes partes do mundo. Além disso, o app de relacionamentos fez uma parceria com a Duolingo, plataforma de idiomas, ensinando como namorar com estrangeiros (incluindo, coreanos, que são muito procurados nas redes de relacionamento).

Hoje, 76% dos usuários do Passaporte estão dando match em países que falam uma língua nativa diferente da sua própria. Então, para ajudar amantes em diferentes línguas, o Duolingo passa a oferecer a usuários do Tinder um mês grátis no plano Duolingo Plus.

Com aulas em 40 diferentes idiomas, o Duolingo Plus irá permitir que os membros que resgatarem o benefício tenham uma experiência premium e aprendizado ilimitado. O objetivo é que a experiência de como namorar a partir de diferentes parte do mundo seja facilitada.

“O Passaporte é uma das nossas funcionalidades pagas mais populares e, com sua disponibilidade gratuita, tivemos nosso dia mais movimentado da ferramenta em 2021” diz Udi Milo, vice-presidente de produto do Tinder. “Na primeira semana, vimos um aumento de 25% nos matches – e essa nova parceria com o Duolingo irá ajudar esses membros a iniciarem conversas com maior facilidade, sem a necessidade de tradução.”

Idiomas

Com base nos países mais populares de acordo com a escolha dos membros do Tinder, aqui estão os melhores idiomas para aprender como namorar a distância.

Inglês: 1 em cada 5 brasileiros que usam a funcionalidade Passaporte estão arrastando para lá e para cá diretamente nos Estados Unidos

Espanhol: Madrid é o quinto destino urbano mais popular do mundo

Francês: Os americanos são os líderes em mudar sua localização para tentar um match em Paris

Japonês: Outro país queridinho dos americanos, Tokyo é uma das cidades mais visitadas por eles

Catalão: Mexicanos estão usando mais o Passaporte em Barcelona do que em qualquer outro país

Coreano: Bangkok e Taipei são as duas top cidades usando o Passaporte em Seul

Italiano: Roma é a 10° cidade mais popular para visitantes que usam o Passaporte em todo o mundo

Alemão: Argentina é o país n°1 em relação ao uso do Passaporte em Berlim

Holandês: Brasil, Estados Unidos e Reino Unido são os três principais países que usam o Passaporte na Holanda

Português: Rio de Janeiro é a 19° cidade mais popular para visitantes do Passaporte, em todo o mundo

O Passaporte está disponível gratuitamente para todos os membros do Tinder até o dia 30 de abril. Para ativar a funcionalidade, basta ir às configurações do aplicativo e seguir os passos indicados. Basta tocar na sua localização, adicionar a de seu interesse e soltar um alfinete para flertar ao redor do mundo.