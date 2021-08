19 documentários para quem adora alienígenas

Marcella Blass

10/08/2021 | 06:18



Os alienígenas são protagonistas de muitas produções na TV e no cinema. Mas, para muita gente, esses seres extraterrestres são para lá de reais e estão o tempo todo tentando se comunicar com a raça humana.

Se você faz parte desse time ou tem curiosidade em saber um pouco mais sobre o assunto, o 33Giga te indica 19 documentários e séries documentais sobre ufologia. Confira!

1. Top Secret: OVNIS

Há muitos anos, as histórias de contatos extraterrestres são desmentidas. Porém, muitos acreditam que a existência de OVNIs não é só provável, como também real. A série original Netflix discute e detalha o assunto em em seis episódios.

2. Close Encounters of the Fifth Kind

O documentário apresenta as informações mais controversas já divulgadas ao público a respeito do assunto. Denunciantes e especialistas científicos colocam os telespectadores cara a cara com visitantes extraterrestres e sua mensagem para a humanidade.

3. Travis: The True Story of Travis Walton

O documentário reconta a famosa abdução OVNI en 1975 de um jovem lenhador de 21 anos de Snowflake, Arizona. Travis desapareceu depois que uma nave o atingiu com um raio de luz que o projetou 12 metros pelo ar. Os colegas lenhadores o deixaram como morto, mas Walton voltou para contar a verdade.

4. Extraordinary: The Stan Romanek Story

Conheça a vida de Stan Romanek, o homem no centro de uma das mais intrigantes histórias de contato extraterrestre de todos os tempos. Ele diz que foi abduzido por alienígenas, mas provar é impossível. Este documentário questiona se a história de Stan é verdade.

5. The Phenomenon

Dirigido pelo ufólogo James Fox, esse documentário apresenta entrevistas com o ex-líder do Senado americano, Harry Reid, o chefe do gabinete da Casa Branca, John Podesta, o ex-subsecretário adjunto de Inteligência e Defesa, Christopher Mellon, e uma série de outras autoridades, especialistas e jornalistas para discutir filmagens e arquivos de casos de aparição famosos e, aparentemente, sem explicação.

6. Bob Lazar: Área 51 e Discos Voadores

Décadas atrás, Bob Lazar contou ao mundo a respeito da Área 51. Agora ele está de volta para explicar o uso da tecnologia alienígena e a luta do governo para calá-lo.

7. Alien Contact: Outer Space

O alienígenas já fizeram contato? Eles já estão aqui? Baseado em fatos reais, este documentário relata as tentativas humanas de fazer contato com possíveis seres inteligentes que habitam além do sistema solar.

8. Conspiração Alien

Produzido pelo The History Channel, o especial documental analisa as teorias sobre fenômenos alienígenas e o seu suposto encobrimento por parte do governo norte americano.

9. Alienígenas do Passado

A série documental produzida pelo The History Channel apresenta hipóteses, textos históricos, arqueologia e lendas para discutir a existência de vida extraterrestre e seu contato com a raça humana.

10. Unacknowledged

Dr. Stever Greer, especialista em OVNIs, entrevista testemunhas e apresenta documentos secretos sobre a existência de extraterrestres nesse documentário de quase duas horas de duração.

11. Eram os Deus Astronautas?

O documentário é baseado no livro “Eram os Deuses Astronautas?” (1968), escrito por Erich Von Däniken, no qual ele especula a possibilidade das antigas civilizações extraterrestres serem resultado do trabalho de alienígenas.

12. Sirius

Documentário sobre a vida de Steven M. Greer, o ufologista que fundou o Centro para Estudo da Inteligência Extraterrestre e o Projeto de Divulgação, que trabalha com a exposição de informações secretas sobre OVNIs.

13. De Carona com os OVNIs

Acompanhe o mochileiro ufológico Fred Morsch em uma viagem a locais em que foram relatadas manifestações como abduções e avistamentos. Tudo embasado por entrevistas com testemunhas e comentado por especialistas.

14. Círculos – Invasão Alienígena

Desde 2008, estranhas formações de até 110 m de diâmetro – os chamados agroglifos – surgem nas plantações de trigo de Ipuaçu, cidade de 7 mil habitantes, no oeste catarinense. O fenômeno ocorre anualmente e sempre na mesma época, intrigando ufólogos e moradores.

15. Australien Skies

O diretor Don Meers se une ao especialista em OVNIs Damien Nott em uma viagem de carro pela Austrália para investigar relatos de aparições desses objetivos voadores misteriosos.

16. Unidentified: Inside Americas UFO Investigation

Um ex-funcionário do Pentágono compartilha informações sobre um estranho programa de OVNIs em execução nos Estados Unidos, conhecido como Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais.

17. The Search For Life In Space

Para determinar se estamos sozinhos ou não no universo, astrobiólogos examinam Júpiter, Marte e os lugares extremos do planeta Terra.

18. No Meio de Nós

O documentário nacional mostra como pessoas que desenvolveram suas habilidades paranormais e espirituais mantêm contato com extraterrestres.

19. Alien Contact (2020)

Pesquisadores de ufologia discutem documentação e testemunhos oculares que poderiam provar a existência de extraterrestres e o encontro deles com os seres humanos.