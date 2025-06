Israel destruiu parte das maiores centrais nucleares do Irã, mas programa atômico segue de pé

Os ataques de Israel ao Irã nesta quinta, 12, e sexta-feira, 13, além de devastarem a cadeia de comando militar do país persa, conseguiram destruir parte das três principais centrais nucleares iranianas: Natanz, Fordo e Isfahan.

Rafael Grossi, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, disse ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que o ataque à instalação nuclear perto de Natanz destruiu a unidade de enriquecimento acima do solo, causando contaminação química e radiológica.

As salas subterrâneas em Natanz não foram atingidas, disse Grossi, embora danos ao fornecimento de energia para as salas possam ter danificado as centrífugas lá alojadas.

Ele disse que o Irã relatou também ataques a outras duas centrais. "As autoridades iranianas nos informaram sobre ataques em outras duas instalações, na usina de enriquecimento de combustível de Fordo e Isfahan", onde há uma "usina de conversão de urânio", afirmou.

Os ataques aéreos de Israel causaram graves danos à instalação de enriquecimento de combustível nuclear na cidade central iraniana de Natanz, de acordo com uma revisão de imagens de satélite tiradas antes e depois dos ataques.

As imagens, revisadas pelo jornal The New York Times, mostraram vários prédios e infraestrutura energética crítica destruídos ou fortemente danificados.

Caminhões de bombeiros podiam ser vistos ao lado de um grande prédio chamuscado em ruínas, e colunas de fumaça escura emanavam de uma subestação elétrica.

Além disso, o que parecem ser várias pequenas crateras de impacto podiam ser vistas.

O local possui salas subterrâneas que se acredita terem centrífugas para enriquecer urânio, que pode ser usado para fins pacíficos, mas em níveis mais altos serve para construir bombas atômicas.

Após atacar locais críticos para o programa de armas nucleares do Irã na madrugada de sexta-feira, Israel indicou que seu próximo alvo seria o local de enriquecimento conhecido como Fordo, o segundo maior e mais fortificado complexo nuclear do Irã.

A central de Fordo, construída profundamente sob a terra para frustrar tal ataque, é onde o Irã estocou urânio de grau armamentista e poderia rapidamente produzir uma bomba, disseram especialistas.

Essa instalação seria a mais importante para Israel interromper completamente o programa nuclear do Irã.

Nos últimos anos, o mundo viu uma escalada dos conflitos no Oriente Médio, e o Irã esteve envolvido com todos os focos de tensão na região.

Enquanto Israel continuava atacando o Irã, Michael Leiter, embaixador do país nos Estados Unidos, confirmou a intenção de seu país de atingir no local.

"A operação inteira", ele disse à Fox News em uma entrevista, "realmente tem que ser concluída com a eliminação de Fordo." (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)