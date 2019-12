Booking.com lista 6 destinos internacionais para curtir em dezembro

Redação



17/12/2019 | 08:18

Dezembro é o mês de início das férias escolares no Brasil e, com isso, muita gente aproveita os dias a mais de descanso para curtir as festas de fim de ano no exterior. A Booking.com, empresa de viagem e turismo, selecionou 6 destinos internacionais baratos em dezembro que contam com um custo-benefício melhor do que nos demais meses.

Durante a pesquisa, foram selecionados os destinos mais populares para os brasileiros entre mil lugares que apresentaram uma queda significativa nos preços em dezembro de 2018, em comparação com os demais meses do resto do ano. A análise levou em consideração apenas as reservas completas de acomodações com 3 e 4 estrelas.

Destinos internacionais baratos em dezembro

Amsterdã, Holanda

Terra das bicicletas, das casinhas tortas e estreitas e dos inúmeros canais, Amsterdã é a capital da Holanda e destino de muitos viajantes que desejam conhecer os encantos dessa pequena cidade europeia.

Cultural e vibrante, Amsterdã abriga museus importantes, como o dedicado aos quadros do famoso Van Gogh, o Rijksmuseum, com obras de Rembrandt e Vermeer, e o Stedelijk, que privilegia a arte moderna. O Distrito Vermelho é outro ponto badalado da cidade, com suas vitrines e coffee shops, assim como a disputada Casa de Anne Frank.

Em dezembro de 2018, Amsterdã estava 34% mais barata que em abril do mesmo ano.

Onde ficar

O Kimpton De Witt Amsterdã está situado no centro da cidade, a 300 metros da estação central. Com quartos amplos e alguns em estilo original da era da Renascença, a propriedade ainda oferece aos hóspedes tapete de ioga, wi-fi, bicicletas e uma Estação de Chá no saguão.

Colonia del Sacramento, Uruguai

Uma das cidades mais charmosas do Uruguai, Colonia del Sacramento fica à beira-rio, banhada pelas águas do Rio da Prata, o que dá um charme todo especial ao lugar.

Apesar de ser mais perto de Buenos Aires do que de Montevidéu, é possível incluí-la no roteiro mesmo que o viajante não tenha planos de passear pela capital argentina. O centro histórico está cheio de restaurantes, e um dos passeios mais relaxantes é caminhar ao entardecer pelo Paseo San Grabriel.

Em dezembro de 2018, Colonia del Sacramento estava 27% mais barato do que janeiro, que foi o mês mais caro do ano passado para este destino.

Onde ficar

A Posada de la flor fica no bairro histórico e oferece aos hóspedes bicicletas gratuitas, terraço e wi-fi. Todos os quartos são localizados ao redor de uma varanda térrea interna e dispõem de banheiro privativo. A acomodação é recomendada para casais que viajam a dois.

Frankfurt, Alemanha

Centro financeiro e importante hub para diversas cidades europeias, Frankfurt pode entrar tranquilamente no roteiro do viajante que pretende passar o fim de ano na Europa.

Cortada pelo Rio Main, a cidade alemã abriga tanto prédios históricos, construídos seguindo o famoso estilo arquitetônico germânico, quanto modernos arranha-céus.

Um dos pontos turísticos imperdíveis é a Römerberg Platz que, no mês das festas, abriga o tradicional Frankfurt Christmas Market, uma das maiores feiras de Natal da Alemanha.

Em dezembro de 2018, a cidade estava 36% mais barata que em setembro, o mês mais caro para o destino em 2018.

Onde ficar

Apart-hotel localizado no centro histórico de Frankfurt, a 6 minutos a pé do Banco Central Europeu, o THE FLAG Oskar M. Frankfurt oferece estúdios com serviço de hotel e Wi-Fi. Todas as acomodações têm mais de 40 m² e possuem varanda.

Las Vegas, Estados Unidos

A cidade da Las Vegas, com suas luzes, neons coloridos e muita diversão, com direito a shows, musicais e baladas, é ideal para os viajantes que querem aproveitar as férias de fim de ano ao máximo.

Em dezembro de 2018, a cidade estava 50% mais barata que janeiro, o mês mais caro do ano passado para a cidade.

Onde ficar

Este hotel 5 estrelas fica no coração da Las Vegas Strip, área dos grandes cassinos na cidade. O The Palazzo at The Venetian dispõe de um cassino de última geração, serviço completo de spa, clube de saúde e bem-estar, mais de 80 restaurantes e bares, 10 piscinas ao ar livre e vista para a Las Vegas Strip.

Los Angeles, Estados Unidos

Los Angeles, na Califórnia, é a meca da indústria de cinema e televisão dos Estados Unidos. Perto do famoso letreiro de Hollywood, é possível conhecer os bastidores das produções nos estúdios mais famosos do país.

As atrações, no entanto, não ficam restritas ao mundo cinematográfico. A cidade também é conhecida por suas praias, centros de compras e parques de diversões.

Em dezembro de 2018, Los Angeles estava 26% mais barata que agosto do ano passado.

Onde ficar

Este hotel à beira-mar de Santa Monica dispõe de 2 restaurantes e quartos com banheira de hidroterapia. Além de oferecer piscina ao ar livre e banheira de hidromassagem, o Casa del Mar fica a 5 minutos a pé do calçadão da 3rd Street e aceita animais de estimação.

Mendoza, Argentina

Para quem quer um fim de ano regado a muito vinho e espumante, Mendoza é o destino certo. Principalmente no verão, quando as temperaturas sobem e as parreiras ficam carregadas de fruta – uma atração que os viajantes adoram é poder comer uva diretamente do pé.

Além das vinícolas, outros pontos interessantes da cidade são suas praças arborizadas, rua e avenidas charmosas.

Em dezembro de 2018, Mendoza estava 33% mais barata do que março, que foi o mês mais caro do ano passado.

Onde ficar

O Diplomatic Hotel, no centro da cidade, é rodeado pelas melhores lojas de vinho, restaurantes e lojas da região. Além de piscina e quartos luxuosos, o hotel tem restaurante gourmet com pratos mediterrâneos e também serve café da manhã.

TOP 10 cidades para conhecer em 2020

Com o Réveillon se aproximando, os viajantes começam a buscar os destinos que visitarão no próximo ano. Para os turistas que estão procurando a próxima viagem, a publicação de turismo Lonely Planet reuniu 10 cidades para conhecer em 2020.