Latin NCAP: Chery Tiggo 3 leva zero em teste de segurança; Novo Onix Plus, lançado hoje, tem 5 estrelas

Da Redação



12/09/2019 | 16:18

O Programa de Avaliação de Veículos Novos para a América Latina e o Caribe (Latin NCAP) apresentou hoje novos resultados de seus testes de segurança. O Chevrolet Novo Onix Plus, lançado hoje, conseguiu cinco estrelas. Ao mesmo tempo, o Chery Tiggo 3 obteve zero estrela.

O Chevrolet Novo Onix Plus, fabricado no Brasil, ganhou cinco estrelas para proteção de ocupantes adultos e cinco estrelas para proteção de ocupantes infantis, além do Latin NCAP Advanced Award pela proteção de pedestres.

O Novo Onix Plus oferece controle eletrônico de estabilidade (ESC) e seis airbags como equipamento padrão: dois dianteiros, dois laterais de corpo e dois de cortinas. O modelo mostrou bom desempenho nos testes de impacto frontal, lateral e lateral de poste para ocupantes adultos e crianças.

A Chevrolet recomendou a instalação de ambos os dummies crianças voltados para trás, seguindo as mais recentes recomendações globais; isso foi confirmado por meio de uma pontuação alta no teste dinâmico para crianças.

O Onix oferece o Sistema de Lembrete do Uso do Cinto de Segurança (SBR), como equipamento padrão, nos bancos dianteiros e nas três posições no banco traseiro. Este último equipamento é muito importante, porém não é muito comum na América Latina.

Também, o New Onix Plus proporciona proteção padrão para pedestres, de acordo com o Regulamento das Nações Unidas, conseguindo por esse recurso o Latin NCAP Advanced Award. Latin NCAP, aliás, recomenda aos consumidores da região apenas comprar veículos que ofereçam Controle Eletrônico de Estabilidade.

Tiggo 3

O Chery Tiggo 3, fabricado na China, alcançou zero estrela para proteção de ocupantes adultos e uma estrela para proteção de ocupantes infantis.

O SUV compacto oferece dois airbags frontais padrão, mas a alta compressão registrada no peito do motorista no impacto frontal atingiu valores além dos limites biomecânicos permitidos pelo Latin NCAP, indicando uma alta probabilidade de lesão de risco de vida durante a batida frontal.

A estrutura do Tiggo 3 foi avaliada como instável e não suportou maiores cargas. A proteção dos ocupantes crianças ganhou apenas uma estrela, devido à falta de recomendação do fabricante sobre os sistemas de retenção infantil (SRI) a serem utilizados no teste, à falta do interruptor de desativação do airbag do passageiro e à má sinalização das ancoragens ISOFIX e SRIs que falharam nos testes de instalação.

Carros mais perigosos do Brasil

Na galeria, confira alguns carros do mercado brasileiro que já decepcionaram nos testes de colisão do Latin NCAP:

Foto: Divulgação Nissan March: uma estrela para adultos e duas para crianças Foto: Divulgação A estrutura do compacto se mostrou instável durante os testes de colisão. Com isso, a compressão no peito do adulto foi alta no impacto frontal e marginal no lateral. A falta de lembretes para o uso do cinto de segurança também contribuiu para a nota baixa Foto: Divulgação Fiat Mobi: uma estrela de proteção para passageiros adultos e duas para crianças Foto? Divulgação Um dos grandes problemas do Mobi foi a proteção fraca à região do peito de adultos em casos de impactos frontais. O desempenho ruim se estendeu aos impactos laterais. Além de oferecerem riscos aos ocupantes, eles abriram a porta traseira do carro, expondo os passageiros a potenciais riscos Foto: Divulgação Ford Ka: zero estrela para adultos e três estrelas para crianças Foto: Divulgação Em resultado divulgado em outubro de 2017, o Ford Ka não foi bem no impacto lateral, causando lesões graves no tórax do ocupante adulto Foto: Divulgação Chevrolet Onix: zero estrela para adultos e três para crianças Foto: Divulgação Assim como o Ford Ka, o Chevrolet Onix zerou. O problema também foi o impacto lateral Foto: Divulgação Chery QQ: zero estrelas para adultos e crianças Foto: Divulgação A versão analisada foi sem airbags, mas a estrutura do New QQ deixou a desejar na avaliação do Latin NCAP em julho de 2015 Foto: Divulgação Chevrolet Agile: zero estrelas para adultos e duas para crianças Foto: Divulgação Testado também sem airbags, já que em julho de 2013 eles ainda não eram obrigatórios no País, o Agile só conseguiu pontuar na avaliação para crianças no banco traseiro; o modelo siau de linha em 2014 Foto: Divulgação Chevrolet Celta: uma estrela para adultos e duas para crianças Foto: Divulgação Descontinuado em 2015, o Celta foi avaliado em 2011 sem airbags; a carroceria ficou bastante comprometida após o final do teste Foto: Divulgação Chevrolet Classic: uma estrela para adultos e crianças Foto: Divulgação Recém-aposentado, o veterano Corsa Classic foi avaliado na mesma época do Celta, em 2011, e foi ainda pior que o hatch na avaliação Foto: By Tomalotuyo (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons Fiat Palio: uma estrela para adultos e duas para crianças Foto: Divulgação O modelo antigo do Palio foi um dos primeiros a ser analisado pelo Latin NCAP, mas também não conseguiu proteger muito bem seus ocupantes Foto: Divulgação Fiat Uno: uma estrela para adultos e duas para crianças Foto: Divulgação Assim como o Palio, o Uno também não foi bem, conseguindo as mesmas estrelas que seu irmão maior no teste realizado em 2011 pelo Latin NCAP Foto: Divulgação Ford Fiesta: zero estrelas para adultos e duas para crianças Foto: Divulgação Na verdade o modelo analisado pelo Global NCAP, na Europa, foi o Ford Figo, versão indiana do antigo Fiesta Rocam brasileiro; sem airbags, o hatch foi mais um que decepcionou na avaliação Foto: Divulgação Ford Ka: uma estrela para adultos e três para crianças Foto: Divulgação A geração antiga do Ka também foi avaliada sem airbags e decepcionou na proteção para adultos em teste realizado em 2011 pelo Latin NCAP Foto: Divulgação Jac J3: uma estrela para adultos e duas para crianças Foto: Divulgação Testado em 2012 pelo Latin NCAP, o J3 conseguiu as mesmas notas que diversos hatchs brasileiros, mas a versão do chinês tinha airbag duplo, que pouco adiantou para contribuir em sua nota Foto: Divulgação Kia Picanto: zero estrela para adultos e uma estrela Foto: Divulgação No Brasil o Picanto sempre teve aibags, mas a versão testada não tinha as bolsas infláveis, o que contribuiu para a avaliação ruim do hatch Foto: Divulgação Lifan 320: zero estrela para adultos e crianças Foto: Divulgação Também não foi analisado com airbags, mas sua carroceria fiou bastante deformada após o impacto Foto: Divulgação Nissan Tiida Sedan: zero estrela para adultos e duas para crianças Foto: Divulgação Nunca fez muito sucesso no Brasil, assim como seu crash-test sem airbags feito pela Latin NCAP em 2015 Foto: Divulgação Peugeot 207: uma estrela para adultos e duas para crianças Foto: Divulgação Sucedido pelo 208, o hatch é mais um a não conseguir boa nota na versão sem airbags na avaliação do Latin NCAP Foto: Divulgação Renault Clio: zero estrela para adultos e uma para crianças Foto: Divulgação Próximo da aposentadoria no Brasil, o Clio decepcionou no teste realizado em 2013 pelo Latin NCAP Foto: Divulgação Renault Kwid: zero estrela para adultos e duas para crianças Foto: Divulgação Confirmado para o Brasil, o Kwid não foi bem no teste feito pelo Global NCAP; tanto a versão sem airbag como a equipada com a bolsa inflável para o motorista receberam a mesma nota; a Renault se manifestou e disse que a versão nacional terá estrutura reforçada e seguirá as normas nacionais Foto: Divulgação Renault Sandero: uma estrela para adultos e duas para crianças Foto: Divulgação A geração antiga do Sandero foi mais um hatch a decepcionar sem os airbags; a avaliação foi feita em 2012 pelo Latin NCAP Foto: By OSX (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons Suzuki Swift: zero estrela para adultos e uma para crianças Foto: Divulgação O Swift foi vendido no Brasil somente na versão esportiva, mas no teste feito pelo Global NCAP, com uma versão mais básica e sem airbags, o hatch japonês teve desempenho abaixo da média Foto: Divulgação Volkswagen Gol: uma estrela para adultos e duas para crianças Foto: Divulgação Em 2010, em um dos primeiros testes do Latin NCAP, o Gol foi testado e não foi bem na versão sem airbags