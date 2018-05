Atriz Rai Teichimam fala sobre seu primeiro livro em evento fashion

Durante o Catwalk Brasil, evento organizado pelo grupo YBrasil, realizado neste final de semana, em São Paulo, a atriz Rai Teichimam, que interpreta a personagem Fátima, na novela Carinha de Anjo, esbanjou carisma e falou sobre o seu primeiro livro infantil: Amor De Coração: uma história em grafite.

“A inspiração do meu livro foi o momento mais difícil da minha vida, que foi o término de um relacionamento. O livro é uma metáfora desse término. Foi muito difícil, e é onde eu conto que cuidei do meu coração”, relata a atriz, que escreveu o livro em poucos minutos. “O livro eu escrevi em 14 minutos. Eu lembro que estava sentada no sofá, muito mal, tinha um papel em cima da mesa, eu olhei a hora e tive uma inspiração. Fui pra mesa, escrevi, escrevi, escrevi e cheguei até a ficar suada. Quando eu sentei de novo no sofá, eu olhei, tinha passado 14 minutos. Acho que o ator é movido por uma obra divina, e esse livro foi movido por uma obra divina”.

Durante o evento a atriz brincou com os fãs e sorteou dois exemplares do livro. O lançamento de ”Amor De Coração: uma história em grafite” acontece no dia 26 de Maio, às 16h, na Livraria da Vila, em São Paulo.

Serviço:

Lançamento do livro infantil: Amor De Coração: uma história em grafite.

Livraria da Vila – Rua Fradique Coutinho, 915 – Vila Madalena

Horário: 16h