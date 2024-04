Bruna Marquezine ostenta suposto presente de João Guilherme em encontro; casal é flagrado aos beijos em show

João Guilherme e Bruna Marquezine estão agitando a web desde que apareceram grudadinhos em um encontro entre amigos na última quinta-feira, dia 25. O registro mostra a atriz no colo do filho de Leonardo, mas o que chamou a atenção foi o look que ela estava usando.

Para a ocasião, Bruna elegeu uma camiseta baby tee da mesma grife que o ator citou em entrevista à Steal The Look durante o desfile da Misci, em São Paulo. Em seu relato, João disse que tinha comprado a peça como presente para o seu chuchuzinho.

Coincidência ou estão apenas tentando ser discretos, hein?! A camiseta preta com escrito holográfico pode ser encontrado no site da marca no valor de mil e 800 reais.

Mas calma, não parou por aí! O possível casal também foi flagrado curtindo o show do cantor Veigh agarradinhos e trocando até um beijinho. A apresentação aconteceu na última quarta-feira, dia 24, mas o registro só foi divulgado após a notícia bombar na web.