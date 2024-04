Estado de saúde de Rei Charles é preocupante e equipe atualiza roteiro do funeral frequentemente

Parece que o estado de saúde de Rei Charles III não está dos melhores. Após o diagnóstico de câncer, o monarca não vem dando atualizações constantes de seu tratamento, mas amigos próximos à família real afirmaram ao The Daily Beast que o caso é preocupante.

- É claro que ele está determinado a vencer e eles estão jogando tudo nele. Todos continuam otimistas, mas ele está realmente muito mal. Mais do que eles estão deixando transparecer, disse a fonte.

Enquanto isso, de acordo com o site, os planos para funeral de Rei Charles são atualizados frequentemente. Por ser um momento importante para monarquia, existe até uma meta de aprimorar o que deu errado nas homenagens à Rainha Elizabeth em 2022.

Um antigo funcionário da realeza explicou ao site de que esse procedimento é normal e até esperado:

- Os planos foram retirados do pó e estão a ser ativamente mantidos atualizados. Não é mais do que você esperaria, já que o rei foi diagnosticado com câncer. Mas a circulação deles certamente concentrou as mentes.

Charles revelou seu diagnóstico de câncer no começo de 2024, logo após fazer um procedimento considerado para combater o aumento da próstata. Apesar disso, o Palácio de Buckingham negou que o câncer esteja localizado no local:

Nenhum detalhe adicional será divulgado nesta fase, apenas confirmamos que Sua Majestade não tem câncer de próstata, dizia o comunicado.