Câmera policial revela motivo de choro de Gisele Bündchen durante abordagem na Flórida

Ser famosa não é uma tarefa fácil e lidar com os paparazzi sempre por perto pode se tornar uma verdadeira dor de cabeça. Na última quinta-feira, dia 25, Gisele Bündchen foi abordada por um policial na Flórida e precisou entregar alguns documentos do carro que estava dirigindo, apenas para verificação.

O vídeo do momento foi compartilhado pelo TMZ, mas o que chamou a atenção mesmo foi que a super modelo brasileira apareceu chorando após o policial checar seus documentos. Com o rosto vermelho, Gisele parecia bastante incomodada com algo.

Agora, o próprio site divulgou o vídeo gravado pela câmera do policial que foi responsável por conversar com Bündchen. No início da abordagem, Gisele parece normal e o oficial a avisa que ela foi parada por excesso de velocidade. Depois de fazer uma checagem, ele diz que irá deixar passar dessa vez e então a modelo agradece.

Bündchen continua com seu relato e explica o motivo pelo qual estava andando mais rápido do que a rodovia permitia:

- Ele [paparazzo] está me perseguindo... Tem mais. Olhe para aquele cara.

Depois de apontar os fotógrafos que estavam com carros por perto, a modelo cai no choro pelo estresse do momento e dispara:

- Estou tão cansada. Para onde quer que eu vá, tenho esses malditos caras atrás de mim. Nada me protege. Não posso fazer nada. Só quero viver minha vida.

O policial pede desculpas, mas informa que não pode fazer nada por ela, já que os paparazzi estão apenas fazendo o seu trabalho, que é tirar fotos de celebridades. Ele ainda diz que, caso a modelo deseje mantê-los longe, ela deveria preencher um documento alegando que está sendo perseguida.