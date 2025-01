Trump manifesta interesse em visitar a China após posse

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a assessores que pretende viajar para a China depois de assumir o cargo, segundo pessoas familiarizadas com as discussões. O propósito da visita seria o de aprofundar um relacionamento com Xi Jinping, tenso pela ameaça do presidente eleito de impor tarifas mais acentuadas sobre as importações chinesas.

Trump visitou Pequim em 2017, quase um ano após o início do seu primeiro mandato. Assessores alertaram que nenhuma decisão foi tomada para que ele volte. Uma das pessoas familiarizadas com as discussões disse que Trump manifestou interesse em viajar para a China nos seus primeiros 100 dias no cargo. A equipe de transição de Trump não respondeu a um pedido de comentário.

Trump e Xi falaram por telefone na sexta-feira pela primeira vez desde as eleições de novembro, discutindo comércio, fentanil, TikTok e outros assuntos. "Minha expectativa é que resolvamos muitos problemas juntos e comecemos imediatamente", escreveu Trump nas redes sociais após a ligação. Fonte: Dow Jones Newswires