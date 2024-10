Uruguai vai às urnas com indecisão entre manter Partido Nacional ou dar chance à esquerda

Os centros de votação no Uruguai abriram as portas neste domingo, 27, e deram início às eleições gerais, nas quais os uruguaios decidirão se a atual coalizão de centro-direita liderada pelo Partido Nacional do atual presidente Luis Lacalle Pou permanecerá ou se darão nova chance de poder à esquerda.

Cerca de 2,7 milhões de uruguaios são chamados às urnas para eleger presidente, vice-presidente, senadores e deputados. Além disso, vão decidir sobre dois plebiscitos importantes: sobre insegurança e aposentadoria, numa campanha eleitoral que terminou sem convencer os eleitores.

A esquerda é liderada pela Frente Ampla, historicamente coordenada pelo ex-presidente José Mujica. No meio de campanhas austeras e de apatia generalizada, o voto dos cidadãos indecisos será fundamental para uma esquerda que governou durante 15 anos consecutivos e que busca regressar ao poder após tê-lo perdido em 2019.