Mulher morre após cair de ônibus e bater a cabeça em São Bernardo

Na tarde de ontem (30), uma mulher de 74 anos morreu após cair de um ônibus no Rudge Ramos e bater a cabeça. A GCM e o Samu foram acionados, porém, a mulher já estava sem vida quando os atendimentos foram prestados.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 2º Distrito Policial, a vítima aguardava no meio-fio da calçada quando perdeu o equilíbrio, bateu a cabeça no ônibus e, em seguida, na calçada. O motorista do coletivo informou que tentou parar o veículo ao ver a queda pelo retrovisor, mas não conseguiu evitar o acidente.

A Prefeitura de São Bernardo informou que uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) da Base Bike do Rudge Ramos foi acionada para atender a ocorrência de uma mulher idosa caída em via pública com forte sangramento na cabeça, em frente ao ponto de ônibus no Largo do Rudge Ramos, por volta das 16h desta sexta-feira. A equipe do Samu prestou os primeiros socorros e constatou o óbito ainda no local.