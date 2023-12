Dois números, um chip: conheça o eSIM, evolução nos cartões SIM

No mundo contemporâneo, cada vez mais conectado, a procura por soluções que facilitem o cotidiano tornou-se algo comum entre as pessoas. Nesse sentido, uma dessas soluções inovadoras que vem ganhando destaque é a tecnologia eSIM. Conhecida também como “SIM embutido”, a tecnologia possui a finalidade de substituir o cartão SIM tradicional, que costuma ocupar parte dos smartphones.

Isso quer dizer que essa tecnologia possibilita trocar o SIM físico por um componente virtual integrado ao dispositivo eletrônico. Permite, portanto, que o usuário troque de operadora sem precisar mudar de chip, simplesmente selecionando a operadora desejada diretamente nas configurações do aparelho.

Nessa perspectiva, é importante destacar que a inovação é especialmente benéfica para aqueles que utilizam dois números em um único dispositivo. Antes, a opção mais comum era utilizar um chip físico dual-SIM. No entanto, essa tecnologia limitava as opções de modelos de smartphones disponíveis.

Todavia, com a chegada do eSIM, essa limitação é superada, permitindo que usuários desfrutem da praticidade de dois números em um único dispositivo, independentemente do modelo escolhido, sem precisar adquirir outro chip. Por conseguinte, um dos pontos que precisa ser destacado, também, é a flexibilidade que essa tecnologia oferece.

Ocorre que, ao viajar para o exterior, por exemplo, não é mais necessário adquirir um novo chip local, como de costume. Esse movimento, por sua vez, livra o usuário de precisar lidar com as altas taxas de roaming, um problema comum nesses casos. Para tal, basta configurar o eSIM com um plano internacional e, a partir disso, usufruir dos serviços de telefonia, sem nenhum tipo de complicação.

Além disso, essa tecnologia também impacta positivamente o meio ambiente, visto que contribui para a redução do desperdício de plástico associada a fabricação de cartões SIM físicos, que são descartados na natureza, geralmente.

Atualmente, a maioria dos modelos de smartphones é compatível com essa tecnologia, especialmente os modelos mais recentes, como o iPhone 15. Este telefone, de fato, não apenas incorpora as últimas tendências tecnológicas, mas também se destaca ao oferecer suporte total ao eSIM.

No final das contas, a tecnologia eSIM surge como uma excelente solução para a demanda crescente no que diz respeito a flexibilidade e praticidade, em um mundo no qual os smartphones tornaram-se fundamentais.

Hoje, esses dispositivos permeiam o cotidiano desde pagamentos de contas até comunicação entre amigos e trabalho. A possibilidade de ter dois números em celulares com espaço para apenas um chip representa um avanço significativo, facilitando a vida dos usuários em diversas situações.