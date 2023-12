Descubra como a torre Eiffel está relacionada com o Brasil

A Torre Eiffel é o cartão-postal de Paris e recebe milhões de visitantes anualmente. Quem visita a chamada Cidade do Amor não perde uma visita ao monumento mais famoso da França. O que você talvez não saiba é que Brasil e França possuem muito mais em comum do que você possa imaginar.

Mas como? Exatamente porque o autor da famosa torre, Gustave Eiffel, é um personagem icônico do Brasil, responsável pelo Farol de Campos, situado nos Campos dos Goytacazes.

Quem foi Gustave Eiffel?

Gustave Eiffel fala através das suas obras. Alexandre Gustave Eiffel, foi um engenheiro francês que iniciou a sua carreira na construção das pontes da rede ferroviária francesa, ficando conhecido globalmente quando, em 1889, inaugurou numa exposição universal a Torre Eiffel, em Paris.

Eiffel deixou sua marca em vários lugares, com construções importantes até hoje. Algumas que você provavelmente nem imaginaria, como a Estátua da Liberdade em Nova York, nos Estados Unidos. No Brasil, Eiffel deixou a sua marca com o Farol de São Thomé.

Este farol, único no Brasil, com 45 metros e 216 degraus, é a torre vermelha que se destaca na praia de Campos, também obra de Gustave Eiffel.

Este atrativo é uma das principais atrações da praia de Campos e desempenhou um papel crucial no auxílio da navegação da região, que se dedicava à produção de açúcar nos canaviais com o seu alcance de 70 quilômetros, sendo agora crucial no polo de exploração de petróleo, um setor de grande importância para a região.

Influência francesa no Brasil

A Torre Eiffel tem réplicas no Brasil, mas não é apenas aí que podemos ver a uma influência da cultura francesa no país. No entretenimento, ela aparece em jogos de cassino mais antigos, como a Roleta.

A Roleta foi trazida pelos franceses para o continente americano e se tornou uma das queridinhas de todas as salas de cassino, conseguindo inclusive perdurar a sua popularidade até a atualidade, mesmo nas versões online igualmente disponíveis no Brasil.

A influência francesa mais perto graças à tecnologia

O avanço da tecnologia e a globalização permitiram que os fãs da cultura francesa tenham acesso a jogos de origem francesa na versão online e à gastronomia francesa nos diversos restaurantes que se instalaram no Brasil. Para quem não possui orçamento, é possível ter acesso a visitas virtuais através da realidade virtual, seja à famosa obra de Gustave Eiffel – a Torre Eiffel – seja até ao museu do Louvre, o mais icônico da cidade.

Assim é possível vivenciar toda a cultura francesa e a sua influência no Brasil ou fisicamente na França.