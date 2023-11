Chip da Seguros Promo: veja como funciona e como comprar

Depender do Wi-Fi em uma viagem internacional nem sempre é uma boa saída, seja pela possibilidade de não encontrar rede aberta, seja pela falta de segurança na hora de expor seus dados. Para driblar esses empecilhos e compartilhar cada momento com mais tranquilidade, a dica é comprar um chip internacional ainda no Brasil. Um deles é o chip da Seguros Promo.

A empresa vende planos telefônicos temporários de diversas empresas e que podem ser usados no exterior. A vantagem é que se pode contratar o chip apenas para o período de viagem, o que rende preços mais baixos e sem ter que enfrentar uma loja de telefonia ou se preocupar com ativações e cadastros geralmente exigidos em alguns países.

A equipe do 33Giga usou o chip da Seguros Promo em dois destinos: Itália e Estados Unidos. Em ambos, a internet entregou um bom desempenho e permitiu realizar desde tarefas básicas, como responder mensagens no WhatsApp, até mais robustas, a exemplo de editar fotos e vídeos.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Compre o chip da Seguros Promo

A Seguros Promo trabalha exclusivamente com chip virtual – também chamado de eSIM. Ele disponibiliza internet enquanto o chip titular do usuário permanece ativo no celular. Isso significa que é possível usar as duas linhas ao mesmo tempo, dispensando a troca de chips.

Para pedir seu chip da Seguros Promo, você deve acessar o site e apontar o destino da viagem. Em seguida, informe datas de início e de término, nome completo, número de celular e e-mail. Depois, aperte “Escolher eSIM Agora”. Automaticamente, a empresa mostrará uma série de planos para seu destino. Selecione o que parecer mais atraente.

Ao finalizar o processo de compra, você receberá um e-mail com o código para ativação do eSIM. O indicado é ler esse código com seu celular e seguir o passo a passo da operadora contratada 24 horas antes do início da viagem. Também é recomendado realizar o procedimento quando o telefone estiver conectado a uma rede Wi-Fi.