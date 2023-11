Chip de viagem Seguros Promo é bom? Fizemos o teste

Depender do wi-fi em uma viagem internacional nem sempre é uma boa saída, seja pela possibilidade de não encontrar rede aberta, seja pela falta de segurança na hora de expor seus dados. Para driblar esses empecilhos e compartilhar cada momento com mais tranquilidade, a dica é comprar um chip internacional ainda no Brasil, como o chip de viagem Seguros Promo.

A empresa vende planos telefônicos temporários que podem ser usados no exterior. A vantagem é que se pode contratar o chip apenas para o período de viagem, o que rende preços mais baixos e sem ter que enfrentar uma loja de telefonia ou se preocupar com ativações e cadastros geralmente exigidos em alguns países.

Tudo é resolvido ainda no Brasil, pela internet. Mas vamos explicar aqui como isso funciona.

Chip de viagem Seguros Promo

O chip de viagem Seguros Promo é oferecido com planos para Europa, Estados Unidos e Global (que funciona em diversas partes do mundo). Um de seus diferenciais é que ele busca o melhor sinal possível independentemente do destino, atuando em conjunto com diversas operadoras.

Entre elas, destacam-se AT&T. T Mobile, Verizon, Movistar, Orange, Digicel, Claro, TIM, Vodafone, NOS e Windtre. A que funcionar melhor no lugar em que você estiver será conectada, o que significa mais eficácia mesmo em destinos mais remotos.

Chip de internet eSIM

A Seguros Promo, que ganhou fama no Brasil ao se tornar a maior plataforma de vendas de seguro viagem do Brasil, com ótima avaliação de atendimento em sites como o Reclame Aqui, trabalha exclusivamente com chip virtual – também chamado de eSIM.

Ele disponibiliza internet enquanto o chip titular do usuário permanece ativo no celular. Isso significa que é possível usar as duas linhas ao mesmo tempo, dispensando a troca de chips.

Hoje, diversos smartphones são compatíveis com o eSIM e suportam planos simultâneos de chip virtual internacional. Entre eles, iPhone 11, 12 e 13, Samsung Galaxy 20, 21 e 22, Motorola Razr e Razr 5G, além de diversos outros modelos de outras marcas, como Google Pixel, Huawei, Oppo e Sony Xperia.

Caso conte com um celular que suporta o eSIM, tudo que você precisa fazer é acionar os dados móveis no Brasil ou já estando em viagem. A partir daí, basta ler o código de ativação do chip virtual enviado por e-mail e seguir o passo a passo da operadora contratada.

Chip de viagem Seguros Promo é bom?

A equipe do Rota de Férias testou o chip de internet Seguros Promo em dois destinos: Itália, onde fizemos um roteiro de 15 dias por várias cidades, e Orlando, nos Estados Unidos.

Em ambos, a internet entregou bom desempenho e permitiu realizar desde tarefas básicas, como responder mensagens no WhatsApp – até mais robustas, a exemplo de editar fotos e vídeos – reservar restaurantes e comprar ingressos. Isso sem contar subir fotos e interagir no Instagram.

A instalação foi simples, bastando acionar os dados móveis e ler o código de barras que eles enviaram por e-mail. Optamos por fazer isso dentro do avião, no voo de ida. A partir daí, assim que desembarcamos nos destinos, a internet começou a funcionar normalmente.

Houve, sim, alguns momentos em que o sinal ficou um pouco pior, mas eram lugares de baixíssima conectividade, em que nem os nativos conseguiam acessar a internet. No mais, o chip de viagem Seguros Promo mostrou-se rápido e eficaz, sem nos deixar na mão.

Chip de viagem com desconto

Como usar o chip de viagem

Ao finalizar o processo de compra do chip de viagem Seguros Promo, você receberá um e-mail com o código para ativação do eSIM. O indicado é ler esse código com seu celular e seguir o passo a passo da operadora contratada 24 horas antes do início da viagem.

Também é recomendado realizar o procedimento quando o telefone estiver conectado a uma rede wi-fi.